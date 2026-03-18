Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ramazan Bayramı ve arife günü dahil olmak üzere dört gün boyunca 1.221 personelle kesintisiz sağlık hizmeti verecek. Hastane yönetimi, özellikle acil servis ve yataklı birimlerde tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bayram tatili boyunca ilçede sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için nöbet ve görev planlamasını tamamladı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, arife günü de dahil olmak üzere toplam dört gün boyunca bin 221 personelin görev başında olacağını duyurdu.

BAYRAM BOYUNCA HANGİ BİRİMLER AÇIK OLACAK?

Hastane yönetiminin verdiği bilgiye göre bayram süresince başta acil servis olmak üzere yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane, diyaliz ünitesi ve tüm yataklı servislerde hizmet aralıksız sürecek. Bayramda Alanya’da nüfus hareketliliğinin artması, aile ziyaretleri ve şehir içi yoğunluk nedeniyle hastanelerde başvuru sayısı da artabiliyor. Bu yüzden yapılan personel planlaması, yalnızca hastane içi düzen için değil, ilçe genelindeki sağlık yükü açısından da önem taşıyor.

Bir başka deyişle, bayram tatilinde “hastane yavaşlar” düşüncesi bu kez geçerli değil. Özellikle acil başvurular, çocuk hastalar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve diyaliz tedavisi alan vatandaşlar için sistem tam kapasiteye yakın çalışacak.

BAŞHEKİMDEN “TÜM ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK” MESAJI

Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, bayram boyunca sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için hem insan kaynağı hem de tıbbi donanım açısından gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Yılmaz, ihtiyaç duyulan birimlerde takviye görevlendirmelerin de tamamlandığını söyledi.

Açıklanan dağılıma göre arife günü dahil dört günlük süreçte 207 hekim, 428 hemşire ve sağlık çalışanı, 349 temizlik personeli, 45 tıbbi sekreter, 8 danışma görevlisi, 122 güvenlik personeli, 10 santral görevlisi, 18 şoför, 16 sağlık memuru ve 18 teknik servis çalışanı görev alacak.

ALANYA’DA BAYRAM YOĞUNLUĞU NEDENİYLE DİKKAT ÇEKEN PLANLAMA

Alanya’da bayramda hastane hizmetleri her yıl daha fazla önem kazanıyor. İlçede hem yerleşik nüfus hem de tatil ve ziyaret hareketliliği nedeniyle resmi tatil dönemlerinde sağlık kuruluşlarının yükü artabiliyor. Bu nedenle açıklanan 1.221 kişilik planlama, yalnızca kurum içi bir nöbet çizelgesi değil, doğrudan vatandaşın sağlık hizmetine erişimini ilgilendiren bir hazırlık olarak öne çıkıyor.

Evde küçük bir mide rahatsızlığı diye başlayan durumun acile taşındığı çok oluyor. Hele bayram sofraları devreye girince... Hastane yönetiminin beslenme uyarısı da biraz bu yüzden dikkat çekti.

BAYRAMDA BESLENME UYARISI: ŞEKER VE AĞIR YEMEKLERE DİKKAT

Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, açıklamasında yalnızca hizmet planlamasına değil, bayram süresince vatandaşların dikkat etmesi gereken sağlık başlıklarına da değindi. Ramazan ayı boyunca değişen beslenme düzeninin ardından bayramda bir anda ağır ve dengesiz tüketime yönelmenin sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirten Yılmaz, özellikle karbonhidrat ve şeker ağırlıklı gıdaların kontrollü tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Bol sıvı tüketilmesi, hafif tatlıların tercih edilmesi ve tatlı tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bayramın sağlık, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için bu uyarılar daha da önemli. Çünkü bir öğünde fazla kaçan şeker ya da ağır yemek, günün geri kalanını zorlaştırabiliyor. Sonrası malum, mide, tansiyon, halsizlik... Yarım kalan bayram ziyaretleri.

ALANYA’DA HASTALAR VE YAKINLARI İÇİN MESAJ NET

Hastane yönetiminin verdiği mesaj açık: Bayram boyunca Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık hizmeti devam edecek. Acil durumlarda vatandaşların gecikmeden sağlık kuruluşlarına başvurması, kronik hastalığı olanların ise ilaç ve tedavi planlarını önceden kontrol etmesi öneriliyor.

Bayramda herkes evinde, yolda ya da ziyarette olurken bazı ekipler yine hastanede olacak. Sessiz bir hazırlık bu ama önemli.