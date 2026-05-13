Sivrihisar Belediyesi hizmet binasında meydana gelen olayda, Belediye Başkanı Habil Dökmeci'yi hedef alan bir saldırı girişimi yaşandı. Çıkan arbede esnasında Başkan Yardımcısı Mehmet Taş yaralanarak tedavi altına alındı.

Sivrihisar Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamada, olayın failinin H.A. isimli şahıs olduğu bildirildi. Açıklamaya göre, H.A.'nın daha önce de Belediye Başkanı Dökmeci'ye yönelik tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldığı aktarıldı. Binaya girerek doğrudan başkanı hedef alan şüpheli, yaşanan kargaşada Mehmet Taş'ın yaralanmasına neden oldu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayın ardından yaralanan Taş'a ilk sağlık müdahaleleri yapıldı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi. Hem Sivrihisar Belediyesi kurumsal olarak hem de Mehmet Taş bireysel düzeyde şüpheli H.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahsın ifade işlemlerinin Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü duyuruldu.

KAMU KURUMLARINDA ŞİDDETE KARŞI NET MESAJ

Kamu görevlisine yönelik görevi başında gerçekleştirilen bu tür fiiller, adli makamlarca kamu düzenini bozma kapsamında değerlendirilerek yakından takip ediliyor. Belediye yönetimi de yayımladığı metinde, demokratik toplum düzeninde çözümün şiddet veya tehdit değil, meşru hukuk zemini olduğunu vurguladı. Kurumdan yapılan değerlendirmede, ilçenin huzur ortamını bozmaya yönelik eylemlere karşı hukuki mücadelenin tavizsiz sürdürüleceği ve adaletin tecelli edeceğine olan inancın tam olduğu ifade edildi.