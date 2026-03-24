2026 LGS başvuruları e-Okul üzerinden başladı. Öğrenciler ve veliler için kritik süreç 10 Nisan’a kadar devam edecek. Alanya ve Antalya’daki öğrenciler de başvuru takvimini yakından takip ediyor.

LGS başvuruları ne zaman bitecek sorusu bugün en çok aranan konular arasında. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı kılavuza göre, başvurular e-Okul sistemi üzerinden 10 Nisan 2026 tarihine kadar yapılacak.

Başvuruların ardından okul müdürlükleri tarafından onay süreci başlayacak. Bu süreç 13 Nisan’a kadar devam edecek.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Resmi ve özel ortaokullarda okuyan öğrencilerin başvuruları, veli tarafından e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Yurt dışında eğitim gören ve e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ise başvurularını büyükelçilik veya başkonsolosluklar aracılığıyla yapabiliyor.

Bu öğrencilerin belgelerinin 10 Nisan’a kadar e-posta ile iletilmesi, asıllarının ise 17 Nisan’a kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na ulaşması gerekiyor.

SINAV GÜNÜ ÖĞRENCİLERE BESLENME PAKETİ

Bu yıl ilk kez uygulanacak bir detay da dikkat çekti. Sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi verilecek.

Bu paket içerisinde kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su bulunacak. Ancak bu hizmetten yararlanmak için velinin başvuru sırasında talepte bulunması gerekiyor.

Velinin onayı olmadan bu paket verilmeyecek. Bu da önemli bir detay… kaçırılmaması lazım.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN EK DÜZENLEMELER

Görme yetersizliği olan öğrenciler için sınavda özel uygulamalar yapılacak.

Az gören öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 20 dakika ek süre verilecek.

Total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenciler ise okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava girecek. Bu öğrenciler için bazı sorular eş değer şekilde düzenlenecek.

Bu süreçte tüm tedbirler, okul müdürlükleri ve RAM’lar aracılığıyla yürütülecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ VE TARİHLER

LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı da belli oldu.

Fotoğraflı giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından alınacak ve öğrencilere teslim edilecek.

Sınav sonuçları ise 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Tercih süreci 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos tarihinde ilan edilecek.

Bu tarihleri kaçıran ciddi sıkıntı yaşar… özellikle tercih süreci. Sonra geri dönüş yok.

ALANYA’DA AİLELER NE YAPIYOR?

Alanya’da birçok aile şimdiden başvuru sürecine odaklanmış durumda. Özellikle “LGS başvurusu nasıl yapılır 2026 e-Okul” aramaları dikkat çekiyor.

Veliler çocuklarının sınav sürecini kaçırmaması için okul yönetimleriyle de sürekli iletişim halinde.

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)