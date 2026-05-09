Alanya Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda, “Voices of Erasmus+: Sharing Our Stories” temasıyla 4 Mayıs 2026 tarihinde kapılarını açan 7. Uluslararası Hafta (International Week), dünyanın dört bir yanından gelen akademik paydaşları üniversitenin merkez kampüsünde bir araya getirdi.

11 ÜLKEDEN GENİŞ KATILIM

Alanya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; Avrupa’nın dört bir yanındaki 11 farklı ülkeden gelen 30 seçkin akademisyen ve idari personel katıldı. Katılımcılar, hafta boyunca düzenlenen seminerler, paneller ve atölye çalışmalarıyla hem kendi deneyimlerini paylaştı hem de Alanya Üniversitesi’nin akademik ortamını yakından tanıma fırsatı buldu.

Ayrıca, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen geziler, etkinliğe büyük renk kattı. Misafirler, Alanya'nın tarihi sembolleri olan Alanya Kalesi, Kızılkule ve Alanya Tersanesi'ni ziyaret ederek kentin köklü geçmişine doğru yolculuğa çıktı. Programın devamında Manavgat ve Side’de gerçekleştirilen gezide akademisyenler, Side Antik Kenti ve Manavgat Şelalesi gibi lokasyonları ziyaret ederek bölgenin kültürel mirasını yakından incelediler. Organizasyon, konuklar Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulurken, üniversitenin sunduğu modern eğitim altyapısını da yerinde incelediler. Alanya Üniversitesi, bu başarılı organizasyonla küresel eğitim ağındaki yerini koruyarak, gelecek yıllarda yeni iş birlikleri için de güçlü bir zemin oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Alanya Üniversitesi BÜLTEN