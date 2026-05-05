18 Mayıs 2026 Pazartesi günü için tatil beklentisi karşılık bulmadı. Okullar açık, resmi tatil sadece 19 Mayıs Salı günü uygulanacak.

18 MAYIS'TA OKULLAR AÇIK MI?

“18 Mayıs'ta okullar tatil mi 2026” sorusu son günlerde en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü resmi tatil değil. Bu nedenle Türkiye genelinde okullar açık olacak ve eğitim normal şekilde devam edecek.

Aynı şekilde kamu kurumları da mesaiye devam edecek. Günlük planını buna göre yapmak isteyen öğrenciler ve veliler için tablo net: 18 Mayıs'ta tam gün eğitim var.

YARIM GÜN TATİL OLUR MU?

“18 Mayıs yarım gün mü” sorusu da merak ediliyordu. Ancak bu tarihte yarım gün tatil uygulaması da bulunmuyor. Okullarda dersler tam gün işlenecek, kamu kurumlarında da normal çalışma düzeni sürecek.

19 MAYIS'TA OKULLAR KAPALI

Resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bu kapsamda:

- İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitime 1 gün ara verilecek.

- Kamu kurumları kapalı olacak.

- Resmi tören ve etkinlikler ülke genelinde yapılacak.

20 MAYIS'TA EĞİTİM DEVAM

19 Mayıs tatilinin ardından 20 Mayıs Çarşamba günü eğitim kaldığı yerden devam edecek. Ara tatil ya da uzun hafta sonu beklentisi olanlar için takvimde yalnızca tek gün resmi tatil bulunuyor.

GÜNLÜK HAYATA ETKİSİ NE OLACAK?

18 Mayıs’ın tatil olmaması nedeniyle özellikle çalışan ebeveynler ve öğrenciler için rutin değişmeyecek. Servisler, okul saatleri ve kamu hizmetleri normal düzende sürecek. 19 Mayıs günü ise şehir genelinde resmi tatil hareketliliği yaşanacak.