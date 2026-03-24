Altın fiyatlarındaki sert düşüş sonrası yatırımcı kararsız. Finans analisti İslam Memiş ise “panik yapmayın” diyerek dikkat çeken bir alım çağrısı yaptı.

Altın piyasasında son günlerde yaşanan sert dalgalanmalar, özellikle Alanya ve Antalya’da altın yatırımcısını da tedirgin etti. Fiyatların hızlı geri çekilmesiyle birlikte gözler uzman yorumlarına çevrilirken, finans analisti İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PİYASADA ŞOK ETKİSİ

Memiş’e göre yaşanan düşüş sadece yatırımcıyı değil, piyasanın tüm aktörlerini hazırlıksız yakaladı. Fiyatların ani şekilde gerilemesiyle birlikte piyasada kısa süreli bir panik havası oluştu.

Yani aslında mesele sadece fiyat değil… İnsanlar ne yapacağını bilemedi biraz.

Memiş, bu süreçte duygusal kararlar alınmaması gerektiğini vurgularken, kısa vadeli hareket eden yatırımcıların risk altında olduğunu belirtiyor.

KUYUMCUDA ALTIN BULMAK ZORLAŞTI

Fiziki altına talep artınca piyasada ciddi bir arz sıkıntısı oluştu. Özellikle paketli gram altın, çeyrek ve yarım altın bulmak zorlaştı.

Kuyumcularda alış-satış farkı da dikkat çekici şekilde açıldı. Daha önce 20-30 lira seviyesinde olan farkın 250-300 liraya kadar çıktığı ifade ediliyor.

Alanya’da da bazı kuyumcularda benzer durum… raf boş diyen var.

“BANKADAN ALMAK DAHA AVANTAJLI”

Memiş, yatırımcıların fiziki altın bulmakta ısrar etmemesi gerektiğini söylüyor. Bunun yerine banka üzerinden altın alımı ya da Darphane sertifikası gibi alternatiflerin daha uygun maliyetli olduğunu ifade ediyor.

Özellikle işçilik maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken Memiş, yatırım kararlarının bu fark gözetilerek verilmesi gerektiğini belirtiyor.

GRAM ALTIN İÇİN 10 BİN TL SENARYOSU

Uzun vadeli beklentisini de paylaşan Memiş, altın fiyatlarının bu seviyelerde kalıcı olmayacağını düşünüyor. Ons altında yükseliş senaryosuna işaret eden analist, gram altının 10 bin TL seviyelerine yaklaşabileceğini dile getiriyor.

Bu tahmin, özellikle düğün yapacaklar ya da altın borcu olanlar için ayrı bir önem taşıyor.

2026 İÇİN KRİTİK UYARI

Memiş’e göre 2026 yılı, piyasalar açısından oldukça dalgalı geçecek. “Manipülasyon yılı” olarak tanımladığı bu süreçte, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurguluyor.

Kısa vadeli kazanç beklentisi olanların zarar edebileceğini belirten Memiş, uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini ifade ediyor.

GÜMÜŞ VE TARIM EMTİALARI ÖNE ÇIKIYOR

Sadece altın değil… Memiş, gümüşün de alım seviyesine geldiğini ve yükseliş potansiyeli taşıdığını belirtiyor. Bunun yanında 2026 yılı için sürpriz bir alan daha öne çıkıyor: tarım emtiaları.

Artan maliyetler, küresel iklim etkileri ve enerji fiyatları nedeniyle tarım ürünlerinde yükseliş beklentisi öne çıkıyor.

Yani mesele sadece altın değil… başka kapılar da açılıyor gibi.

ALANYA’DA YATIRIMCI NE YAPMALI?

Alanya’da altın yatırımcısı için en kritik soru: “Şimdi alınır mı?”

Memiş’in değerlendirmesine göre bu dönem, panik satışlarının değil kademeli alımın konuşulması gereken bir süreç. Ancak her yatırım kararının kişisel bütçe ve risk durumuna göre verilmesi gerektiği de unutulmamalı.

Özellikle düğün sezonu yaklaşırken, altın fiyatlarındaki bu hareketlilik bölgedeki vatandaşın cebini doğrudan etkiliyor.

Çünkü konu sadece yatırım değil… mutfak, düğün, borç… hepsi birbirine bağlı.

Kaynak: TGRT Haber yayını ve finans analisti İslam Memiş açıklamaları