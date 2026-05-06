KONUŞMASINA öğrencilerle karşılıklı etkileşimin önemine vurgu yaparak başlayan Şatana, “Bu söyleşiden hepimizin mutlu ayrılması lazım. Benim motivasyonum sizin katılımınızla artacak. Ne kadar ekmek o kadar köfte” ifadelerini kullandı.

Başarıya giden yolun kolay olmadığını belirten Şatana, hayatın kimseye “altın tepside” fırsatlar sunmadığını dile getirerek, gençlere mücadeleden kaçmamaları gerektiğini söyledi. “Başarı ve mutluluk uzun ve dikenli bir yoldan geçer. Kolay yolu seçmek sizi doğruya götürmez” dedi.

Konuşmasında hayal ve hedef konusuna da değinen Şatana, gerçekçi hayaller kurmanın doğru hedefler belirlemede kritik rol oynadığını ifade etti. Dürüstlüğün iş hayatındaki en önemli unsur olduğunu vurgulayan Şatana, “İşin hilesi dürüstlüktür” sözleriyle dikkat çekti.

Örgüt kültürünün çalışan bağlılığı üzerindeki etkisine değinen Şatana, kurum içindeki ortak değerlerin korunmasının önemine işaret etti. Çalışanların iş yerinde profesyonel sınırlarını korumaları gerektiğini belirterek, “İş hayatınızı özel hayatınıza taşımayın. Kurum içinde gruplaşmalar uzun vadede zarar verir” uyarısında bulundu.

Şatana, çalışanları iş yerlerinden uzaklaştıran nedenleri ise şu başlıklar altında sıraladı: çalışanların görmezden gelinmesi, gelişim fırsatlarının sunulmaması, baskıcı yönetim anlayışı, adaletsizlik ve insanı sadece performans olarak gören yaklaşımlar.

Yöneticilere de önemli mesajlar veren Şatana, “Bir yönetici kendine ‘Ben kendi yönettiğim şirkette çalışmak ister miydim?’ sorusunu sormalı” dedi. Yöneticilerin çalışanlarını dinlemesi, geri bildirim vermesi, takdir etmesi ve adil olması gerektiğini vurguladı.

Bağlılığın en güçlü türünün duygusal bağlılık olduğunu ifade eden Şatana, aynı şartlarda çalışan iki kişiden birinin mutlu, diğerinin mutsuz olmasının temel nedeninin aidiyet duygusu olduğunu belirtti.

Kendi kariyerinden örnekler de paylaşan Şatana, 30 yıla yakın süredir aynı kurumda görev yaptığını hatırlatarak, örgüt kültürüne bağlılığın önemini bizzat deneyimlediğini söyledi. Zorlu çalışma koşullarına rağmen ilkelerinden ödün vermediğini dile getiren Şatana, “Kurum kültürüne bağlı kaldım ama kişiliğimden de ödün vermedim. Görevim olsun olmadın her konuda sorumluluk üstlendim. Bu benim işim değil demedim” dedi.

Konuşmasının sonunda öğrencilere kendilerine güvenmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Şatana, popüler kişilerin her söyleminin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Teknolojinin doğru kullanılmasının önemine değinen Şatana, gençlere bilinçli tüketim çağrısında bulundu.

Şatana, sözlerini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmama vurgusuyla tamamladı. (Haber MERKEZİ)