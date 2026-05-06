Gaziantep Valiliği, 3 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen afetin ardından başlatılan hasar tespit ve onarım çalışmaları sebebiyle kentteki 7 okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasına göre, olumsuz hava koşulları onarım süreçlerini yavaşlattı.

Bölge genelinde toplam 61 eğitim kurumunda detaylı inceleme yapıldı. Yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde 54 okul yeniden eğitim öğretime hazır hale getirildi. Ancak fiziki eksiklikleri henüz giderilemeyen kurumlarda öğrencilerin güvenliği için 7 Mayıs 2026 itibarıyla eğitime iki gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

GEÇİCİ EĞİTİM PLANLAMASI

Şehitkamil ilçesindeki iki okulun öğrencileri, onarım bitene kadar farklı binalarda ders başı yapacak. Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Şehit Veysel Gündoğdu Anadolu Lisesi'ne, Emine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise Atakent İlkokulu'na yönlendirildi.

Eğitime ara verilen diğer kurumlar arasında Nizip'teki Dazhöyük İlkokulu ile Şehitkamil'deki Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi, Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu, Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu, Kürşat Tüzmen Ortaokulu ve Nuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi bulunuyor.

ALANYA'DA BİNA GÜVENLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Gaziantep'te yaşanan eğitim kesintisi, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da okul binalarının afetlere karşı yapısal dayanıklılığı konusunu yeniden kamuoyu gündemine taşıdı. Alanya'daki eğitim yapılarının periyodik denetimleri ve olası risklere karşı alınan tedbirler, veliler tarafından yakından takip ediliyor. Eğitim kalitesinin sürdürülebilirliği için binaların fiziki yeterliliği büyük önem taşıyor.

Gaziantep Valiliği, söz konusu okullardaki tadilat işlemlerinin en kısa sürede bitirilerek öğrencilerin kendi binalarına dönmesinin hedeflendiğini bildirdi. Kentteki onarım süreci resmi makamların koordinasyonunda devam ediyor.