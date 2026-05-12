ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) toplumsal farkındalığı artırmak adına önemli gün ve haftalarda birbirinden güzel etkinlik ve programlar düzenlenmeye devam ediyor. 10–16 Mayıs Engelliler Haftası’na hazırlanan ALKÜ’de bu kapsamda birbirinden güzel etkinlerin ve programların olduğu “Birlikte Daha Güçlüyüz Farkındalık Haftası” programı düzenlenecek. ALKÜ Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından yürütülen programlara, Alanya Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Alanya Gençlik Merkezi ve Yaşama Dokunuş Topluluğu destek verecek. 12 Mayıs Salı (bugün) günü Tanıtım Standı ve Kapsayıcı Erasmus Fırsatları programı ile başlayacak olan etkinlikler, aynı gün farkındalık oyunları ile devam edecek. Etkinliklerin devamında Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva öğrencilerle buluşacak. Etkinliklerin üçüncü gününde ise Erişilebilir Kampüs Haritalama ve Engel Avı etkinlikleri düzenlenecek. 15 Mayıs Cuma günü ise Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile III. Geleneksel Engelsiz Şenliği düzenlenecek.

ALKÜ Engelli Öğrenci Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, “Birlikte Daha Güçlüyüz Farkındalık Haftası” hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek tüm Alanyalıları etkinliğe davet edildi. Yapılan açıklamada, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü olarak 10–16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediğimiz “Birlikte Daha Güçlüyüz Farkındalık Haftası” ile toplumsal farkındalığı artırmayı ve kapsayıcı yaşam kültürünü güçlendirmeyi amaçlamaktayız. 10–16 Mayıs tarihleri, 1966 yılından bu yana Birleşmiş Milletler üyesi birçok ülkede farkındalık oluşturmak amacıyla değerlendirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %15–16’sı (yaklaşık her 6 kişiden 1’i) özel gereksinimli bireylerden oluşmaktadır. Bu durum, konunun yalnızca bireysel değil; toplumsal düzenlemeler, erişilebilirlik ve eşit fırsatlar bağlamında ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Özel gereksinimli bireyler, toplumun sunduğu tüm olanaklardan bağımsız ve eşit bireyler olarak yararlanma hakkına sahiptir. Bu doğrultuda bireylerin “korunmaya muhtaç” olarak değil, toplumsal yaşamın aktif ve eşit paydaşları olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım, kapsayıcı ve erişilebilir bir toplum inşa etmenin temelini oluşturmaktadır. Bu süreç yalnızca bireyleri değil; aileleri, çevreyi ve toplumu bütünüyle ilgilendiren ortak bir sorumluluk alanıdır. Bu nedenle farkındalık oluşturmak; empati geliştirmek, kapsayıcı uygulamaları yaygınlaştırmak ve erişilebilir yaşam alanları oluşturmak açısından kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinliklerde; kapsayıcı eğitim yaklaşımları, erişilebilir kampüs uygulamaları, empati ve farkındalık temelli deneyimler ile kapsayıcı fiziksel aktivite örnekleri katılımcılarla buluşturulacaktır. Tüm etkinliklerimiz halka açık olup, her yaştan bireyin katılımına uygundur. Toplumun tüm kesimlerini kapsayan daha eşitlikçi ve erişilebilir bir yaşam için tüm vatandaşlarımızı da bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyoruz.” denildi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN