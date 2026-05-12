Doç. Dr. Hourakhsh Ahmadnia başkanlığında; İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Fatih Küçükali ve Prof. Dr. Gökçen Firdevs Yücel’in konferansın eş yöneticileri ve İstanbul Aydın Üniversitesi yerel başkanları olarak görev yaptığı konferans, mimarlık, kentleşme ve şehir planlama alanlarında bir kez daha dikkate değer küresel bir başarıya imza attı. Titiz bir çift kör hakem değerlendirme sürecinin ardından, 48 ülkeden 441 yüksek nitelikli bildiri sunum için kabul edildi. Bu durum, ICCAUA’nın artan uluslararası etkisini, akademik güvenilirliğini ve organizasyonel mükemmeliyetini açıkça ortaya koymaktadır. “Dirençli, Kapsayıcı Konut ve Akıllı Kentsel Gelecekler için Yenilikçi Yaklaşımlar” ana teması altında düzenlenen ICCAUA 2026, kentlerin geleceği, konut, sürdürülebilirlik, dirençlilik ve akıllı kentsel gelişim konularına odaklanan öncü manifestolar, yenilikçi metodolojiler ve güncel araştırmalar için dinamik bir platform sundu. Konferansta beş seçkin davetli konuşmacı yer aldı: Prof. Dr. Aykut Karaman, Prof. Dr. Alexandru-Ionuț Petrișor, Prof. Dr. Murat Yakar, Prof. Dr. Nada Es-Sallak ve Doç. Dr. Mustafa Aziz Amen. Organizasyon hakkında Alanya Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Sekiz paralel oturumda 441 teknik sunum gerçekleştirildi. Çok disiplinli ve uluslararası yapısıyla konferans, küresel akademik diyaloğun güçlendirilmesine ve dünya genelinde şehirler ile toplumların yaşam kalitesini artırabilecek araştırmaların desteklenmesine önemli katkılar sağladı. ICCAUA 2026’nın başarısı, birçok saygın akademik liderin ve organizasyon üyesinin değerli desteği ve iş birliği sayesinde mümkün olmuştur. Bu kapsamda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın’a; Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer’e; Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner’e; Dr. Öğr. Üyesi Elif Gizem Yetkin’e; Prof. Dr. Ayşe Sirel’e; konferans eş başkanlarına; Journal of Contemporary Urban Affairs hakemlerine; davetli konuşmacılara; katılımcılara ve organizasyon komitesinin tüm üyelerine özel teşekkürler sunulmaktadır. Geniş uluslararası katılımı ve yüksek akademik standartlarıyla ICCAUA 2026, mimarlık ve kentleşme alanlarında küresel akademik iş birliğini geliştirme yolunda Alanya Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi için bir başka önemli dönüm noktası olmuştur” denildi.

