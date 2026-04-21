LGS 2026 sınav süreciyle ilgili merak edilen takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Öğrencilerin hangi okulda ve salonda sınava gireceğini gösteren sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak.

Bu gelişme, özellikle Alanya, Antalya ve çevresinde sınava hazırlanan binlerce öğrenci ve veli açısından büyük önem taşıyor. Sınav günü ulaşım ve planlama açısından giriş belgelerinin erken kontrol edilmesi öneriliyor.

SINAV YERLERİ 3 HAZİRAN’DA NETLEŞECEK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvime göre, öğrencilerin sınav merkezi, okul, salon ve sıra bilgileri giriş belgeleri üzerinden öğrenilecek. Belgeler MEB’in dijital sistemi üzerinden yayımlanacak.

Yetkililer, belgelerde yer alan bilgilerin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini vurgularken, herhangi bir hata durumunda okul yönetimleriyle iletişime geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ

2026 yılı LGS sınav tarihi de yapılan güncellemeyle değişti. Daha önce 14 Haziran olarak planlanan sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Bu değişiklik, öğrencilerin son hazırlık sürecini bir gün öne çekmesini gerektiriyor. Özellikle sınav haftasında şehir dışından gelecek adaylar için planlamaların yeniden gözden geçirilmesi önem taşıyor.

SINAV GÜNÜ İÇİN KRİTİK UYARI

Sınava katılacak adayların, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu. Eksik belgeyle gelen adaylar sınava alınmayacak.

Alanya ve turizm bölgelerinde yaşayan öğrenciler için sınav günü trafik yoğunluğu da göz önünde bulundurulmalı. Velilerin özellikle sabah saatlerinde ulaşım planını önceden yapması, olası gecikmelerin önüne geçebilir.

Sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların sınav yerlerini önceden görmesi, hem stres yönetimi hem de zaman planlaması açısından avantaj sağlayacak.