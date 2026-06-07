Okulların kapanmasına sayılı günler kala uzmanlar, yaz tatilinde çocukların dijital cihaz kullanımındaki artışa karşı ebeveynleri uyarıyor. Uzman Psikolog Anıl Yıldız'ın yaptığı açıklamalara göre, tatil döneminde kontrolsüz geçirilen ekran süreleri çocuklarda dikkat eksikliği, uyku problemleri ve ileriye dönük bağımlılıklara zemin hazırlıyor.

Eğitim döneminin sona ermesiyle birlikte çocukların günlük rutinleri tamamen değişiyor. Telefon, tablet ve oyun konsollarına ayrılan zamanın eğlence amacını aşıp günlük yaşamın merkezine yerleşmesi, hem fiziksel hem de psikolojik riskleri beraberinde getiriyor. Sınırlandırılmayan kullanım, zaman kavramının yitirilmesine ve çocukların gerçek dünyadan kopmasına neden olabiliyor.

UYKU DÜZENİ VE SOSYAL İLİŞKİLER NASIL ETKİLENİYOR?

Gece geç saatlere kadar dijital içerik tüketen çocukların biyoritimleri ve uyku saatlerinde ciddi kaymalar yaşanıyor. Bu bozulma gün içinde yorgunluk, genel bir isteksizlik ve konsantrasyon kaybı olarak kendini gösteriyor. Ekran başında geçirilen uzun saatler, çocukların aile içi iletişimini zayıflatırken, fiziksel aktivitelerden ve akran ilişkilerinden uzaklaşmalarına da yol açıyor. Uzun vadede bu izolasyon, çocukların sosyal gelişimini doğrudan zedeliyor.

ÇOCUKLARDA EKRAN BAĞIMLILIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Uzman Psikolog Yıldız'ın aktardığı bilgilere göre, ebeveynlerin çocuklarının davranışlarını yakından gözlemlemesi gerekiyor. Bir çocuğun ekrandan koparıldığında aşırı öfke nöbetleri geçirmesi, cihaz elinden alındığında huzursuzlanması ve aileyle vakit geçirmek yerine ısrarla dijital dünyayı tercih etmesi kritik bağımlılık sinyalleri taşıyor. Ekran kullanımının beslenme düzenini bozması ve temel günlük sorumlulukların ihmal edilmesine yol açması durumunda, vakit kaybetmeden profesyonel destek alınması tavsiye ediliyor.

AİLELER TATİLDE HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Sorunlar kronikleşmeden önce koruyucu adımlar atmak en etkili yöntem olarak öne çıkıyor. Tatil döneminin sadece dijital ekranlar karşısında tüketilmemesi için ailelerin çocukları spor faaliyetlerine, sanat etkinliklerine ve kitap okuma alışkanlıklarına yönlendirmesi gerekiyor. Sağlıklı teknoloji kullanımının küçük yaşlardan itibaren belirli kurallar çerçevesinde kazandırılması ve ebeveynlerin açık hava etkinlikleriyle çocuklarına rol model olması büyük önem taşıyor.