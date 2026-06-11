Antalya Havalimanı’ndaki resmî tarifelerin akıl almaz boyutlara ulaştığını ifade eden İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, güncel ücret tablosunu şu sözlerle gözler önüne serdi: İlk 15 dakika: Ücretsiz

15-30 dakika arası: 1.000 TL, 30-45 dakika arası: 3.000 TL, 45-60 dakika arası: 5.000 TL

60 dakikayı aşan beklemelerde: 1 hafta havalimanına giriş yasağı.

Uçak rötarları ve bagaj teslim süreçlerindeki gecikmeler hesaba katıldığında bu rakamların bir ceza niteliğinde olduğunu vurgulayan Akkuş, "Bir şoförün 15 dakika fazla beklemesinin bedeli 1.000 TL, 45 dakikanın bedeli ise 5.000 TL olamaz. Bu durum vicdanla ve turizm gerçekleriyle bağdaşmamaktadır" diye konuştu.

"ULAŞIM EMEKÇİLERİ TURİZMİN GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARIDIR"

Alanya turizminin yükünü omuzlayan transfer şoförlerinin, turizm taşımacılarının ve taksicilerin şehrin aynası olduğunu hatırlatan Akkuş, astronomik ücretlerin doğrudan Alanya ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Misafirleri ilk karşılayan ve uğurlayan kesimin bu denli mağdur edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ANAHTAR PARTİ'DEN YETKİLİLERE NET ÇAĞRI

Sektörün maliyet artışları altında ezildiği bir dönemde yeni yükler getirilmemesi gerektiğini savunan Abdullah Akkuş, Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı olarak taleplerini şu şekilde sıraladı: Antalya Havalimanı transfer alanı ücret tarifesi derhal yeniden düzenlenmelidir.

Turizm taşımacılığı yapan araçlara özel, indirimli ve makul bir tarife getirilmelidir.

Şoför esnafının yaşadığı bu büyük mağduriyete hemen son verilmelidir.

Akkuş, açıklamasını "Alanya'nın ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan ulaşım emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Esnafın sesi duyulmalı, bu adaletsiz uygulama derhal gözden geçirilmelidir!" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi