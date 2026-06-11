Karadeniz'in önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta, 175 kilometrelik kıyı şeridinin çeşitli noktalarında gruplar halinde binlerce denizanası görüldü. Son günlerde artan bu yoğunluk, bölge halkı arasında denizin ekolojik durumuna dair endişelere neden oldu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bat, söz konusu canlıların şu an üreme döneminde olduklarını ve bu evrede kıyı kesimlerinde kümelenmelerinin beklenen bir durum olduğunu ifade etti.

DENİZANASI YOĞUNLUĞUNUN TEMEL NEDENLERİ NELER?

Kendi başlarına güçlü yüzme yeteneğine sahip olmayan denizanaları, büyük ölçüde rüzgar ve akıntıların yönlendirmesiyle hareket ediyor. Üreme dönemlerinde rüzgarların oluşturduğu dalgalar, bu canlıları açık denizden doğrudan sahillere sürüklüyor. Ancak uzmanlar, kıyıya vuran denizanası miktarındaki belirgin artışın tek nedeninin akıntılar olmadığına dikkat çekiyor.

SICAKLIK ARTIŞI VE KİRLİLİK EKOSİSTEMİ NASIL ETKİLİYOR?

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak Karadeniz'de artan deniz suyu sıcaklıkları, denizanalarının çoğalması için elverişli bir ortam sağlıyor. Mevsimsel değişimlerin yanı sıra deniz kirliliğindeki artış da bu canlıların popülasyonunu doğrudan büyütüyor. Kirlilik ve yüksek sıcaklık denizanaları için uygun koşullar yaratırken, denizdeki genel ekolojik dengeyi bozarak diğer deniz canlılarının yaşam alanlarını olumsuz etkileme riski taşıyor.