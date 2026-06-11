Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla, solunum sıkıntısı çeken 58 yaşındaki Olga Viktorovna'nın yumurtalığından 12 kilogram ağırlığında bir kitle alındı. Hastane yetkililerinin açıklamasına göre, sepsis ve kanser şüphesiyle acil ameliyata alınan hastanın sağlık durumu operasyon sonrası normale döndü.

ALKÜ

Tıp Fakültesi hekimlerinden Doç. Dr. Emre Köle, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Merve Çakır Köle ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Demir'in yürüttüğü cerrahi müdahale sonucunda 50 santimetre boyutundaki kitle başarıyla vücuttan uzaklaştırıldı. Operasyonun ardından böbrek fonksiyonları düzelen ve toplamda 20 kilogram hafifleyen hastanın patoloji incelemesinde, nadir rastlanan 'granüloza hücreli tümör' tanısı kesinleşti. Bundan sonraki tedavi sürecinin medikal onkoloji birimi tarafından yürütüleceği bildirildi.

NADİR GÖRÜLEN GRANÜLOZA HÜCRELİ TÜMÖR NEDİR?

Uzmanlar tarafından aktarılan tıbbi verilere göre, granüloza hücreli tümörler yumurtalık kanserlerinin nadir görülen bir alt türünü oluşturuyor. Genellikle yavaş büyüme eğilimi gösteren bu kitleler, erken evrede tespit edildiklerinde cerrahi müdahale ile yüksek oranda tedavi edilebiliyor. Karın bölgesinde aşırı şişkinlik ve solunum daralması gibi belirtiler, kitlenin çevre organlara baskı yapacak boyutlara ulaştığına işaret ediyor.

SAĞLIĞINA KAVUŞAN HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlığına yeniden kavuşan Olga Viktorovna, ameliyat sonrası yaptığı değerlendirmede Türkiye'de tedavi görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hekimlere teşekkür etti. Yabancı uyruklu hastanın Alanya'da şifa bulması, ilçedeki sağlık altyapısının yerleşik yabancılar ve uluslararası sağlık turizmi açısından ulaştığı kapasiteyi de gösteriyor.