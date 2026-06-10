BÖLGEDE kaldırım üzerine park eden araçlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşanıyor. Yayaların güvenli geçişini engelleyen görüntüler, hem trafik güvenliğini hem de yaya ulaşımını olumsuz etkiliyor. Mahalle sakinleri, kaldırımların asli amacının yayaların kullanımı olduğunu hatırlatarak yetkililerden daha sık denetim yapılmasını ve kurallara uymayan sürücülere gerekli işlemlerin uygulanmasını istedi. Vatandaşlar, sorunun kalıcı olarak çözülmesi için caydırıcı önlemlerin artırılmasını talep etti.

Muhabir: Ramazan Özdemir