Manavgat'ta oteller, turizm sezonunu hareketlendirmek için sahneyi devreye soktu. Ünlü sanatçıların konserleriyle dolan oteller, hem doluluk oranını hem de fiyatları yukarı taşıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oteller, yaz sezonuna canlılık katmak amacıyla konser organizasyonlarına ağırlık veriyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, bölge turizmine yeni bir soluk getiriyor.

Manavgat'ın Çolaklı Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne alan Tuğçe Kandemir, seslendirdiği şarkılarla tatilcilere müzik dolu bir gece yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçının konserinde yerli ve yabancı misafirler şarkılara eşlik ederek eğlendi.

KONSERLER DOLULUĞU YÜZDE 20 ARTIRIYOR

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, yaz sezonunda düzenlenen konserlerin bölge turizmine önemli katkı sunduğunu söyledi. Süral, kültür ve sanat etkinliklerinin destinasyon tanıtımında kritik rol oynadığını belirterek, "Konserler sayesinde misafirlerimiz sadece tatil yapmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel atmosferini de deneyimliyor. Bu organizasyonlar bölgenin cazibesini artırırken otellerimizin doluluk oranlarına da olumlu katkı sağlıyor." dedi.

Konserlerin doluluğa katkısının yaklaşık yüzde 20 seviyesinde olduğunu aktaran Süral, bölgede otel dolulukların ortalama yüzde 80 civarında seyrettiğini, etkinliklerin özellikle Rus pazarı ve iç pazarda talebi artırdığını ifade etti.

YAZ BOYUNCA KONSER TAKVİMİ DOLU

Süral, sahibi olduğu otelde 13 Haziran'da Mustafa Ceceli, 16 Haziran'da Elif Buse Doğan, 24 Haziran'da Işın Karaca ve 27 Haziran'da Ferhat Göçer'in sahne alacağını duyurdu. Victory otellerinde bu yıl 12 Rus ve 38 yerli sanatçı olmak üzere toplam 50 konser planlandığını belirten Süral, Antalya genelinde yılda yaklaşık 500 konser etkinliği düzenlendiğini kaydetti.

GEÇEN YILA GÖRE FİYAT VE DOLULUK ARTTI

Konser organizasyonlarının performansa olumlu yansıdığını vurgulayan Süral, "Geçen yıla kıyasla fiyatlarda yüzde 30, dolulukta ise yüzde 20 daha yüksek seviyedeyiz." ifadelerini kullandı.