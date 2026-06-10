Gazipaşa’da sabahın erken saatlerinde yaşanan trafik kazası, hem çevredeki vatandaşları hem de araç sahiplerini mağdur etti. Kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki araç ve motosikletlere çarpıp takla atması sonucu sürücü yaralanırken, çok sayıda araçta maddi hasar oluştu.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaza, saat 05.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. E.Y. idaresindeki 07 CID 691 plakalı otomobil, deniz istikametinden çarşı yönüne ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan araç ve motosikletlere çarptıktan sonra takla attı. Kazanın etkisiyle çevrede büyük gürültü oluşurken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

1 OTOMOBİL VE 4 MOTOSİKLET HASAR GÖRDÜ

Kazada park halinde bulunan bir otomobil ile dört motosiklette maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralanan sürücü E.Y., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

1.98 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.