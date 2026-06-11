Mahmutlar Mahallesi'nde vatandaşların yaşam konforunu artırmak ve bölgeyi daha modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatılan hizmet ve yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

PARKLAR YENİLENİYOR

Mahalle sakinlerinin yoğun olarak kullandığı alanların başında gelen Demokrasi Parkı Çay Bahçesi’nde başlatılan tadilat çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgenin sosyal dokusuna katkı sağlayacak düzenlemelerle çay bahçesi, kısa sürede yeni yüzüyle hizmet vermeye başlayacak.

Mustafa Uyar Parkı’nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tamamlanma aşamasına gelen parkın, çevre düzenlemelerinin de bitmesiyle birlikte çok kısa bir süre içerisinde yeniden vatandaşların hizmetine sunulacağı müjdelendi.

Ekonomik ömrünü tamamladığı için çevre kirliliği ve düzensizlik yaratan Şairler Parkı’ndaki eski tuvalet binası tamamen kaldırıldı. Belediye ekipleri, eski yapının yerine hijyenik, modern ve kullanışlı yeni bir tuvalet binasının yapım çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı.

BAŞKAN ÖZÇELİK VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Mahmutlar’ın daha güzel ve yaşanabilir bir yer olması için çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Muhtar Ahmet Sönmez, desteklerinden dolayı yerel yönetime teşekkür etti. Sönmez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Başta Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik olmak üzere; belediye başkan yardımcılarımıza, başkan danışmanlarımıza, Mahmutlar Şantiyesi ekiplerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ve sahada emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmaların mahallemize hayırlı olmasını diliyoruz. Mahmutlar’ımız için iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi