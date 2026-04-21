Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği Gülistan Doku kayıp soruşturması yeni gelişmelerle gündemde. Tunceli Devlet Hastanesi’nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir, hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından verdiği ifadede suçlamaları reddetti. Özdemir, hem yetkisinin hem de teknik bilgisinin olmadığını savundu.

SORUŞTURMADA GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON

5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2024 kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında kent genelinde 70 güvenlik kamerası ve yaklaşık 700 saatlik görüntü yeniden incelendi.

14 Nisan’da 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturma ilerledikçe gözaltı ve tutuklama sayısı arttı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dosya kapsamında aralarında kamu görevlileri ve şüphelilerin de bulunduğu isimlerden 11 kişi tutuklandı. Bazı şüpheliler “kasten öldürme”, bazıları ise “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alınan eski başhekim Çağdaş Özdemir de “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçundan tutuklanan isimler arasında yer aldı.

“KAYITLAR SİLİNDİYSE PROFESYONEL BİR İŞ”

Özdemir, savcılık ifadesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Gülistan Doku’nun 31 Aralık 2019’da hastaneye başvurduğuna dair POLNET kayıtlarının bulunduğunu ancak hastane sisteminde bu verilerin yer almadığını belirten Özdemir, şunları söyledi:

“Eğer bu kayıtlar dosyaya girdiyse, sistemden silinmiş demektir. Ancak benim bu konuyla bir ilgim yok. Bu işlemlerin profesyonel şekilde yapılmış olduğunu düşünüyorum.”

“YETKİM YOKTU, TALİMAT VERMEDİM”

Kayıtların silinmesine yönelik herhangi bir talimat vermediğini savunan Özdemir, hastanedeki veri işlemlerinin bilgi işlem personelinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Özdemir, “Benim bu konuda yetkim de yoktu, becerim de yoktu. Kimseye talimat vermedim” dedi.

Ayrıca görev yaptığı dönemde hem başhekim hem de İl Sağlık Müdürü olduğu için hastanede sürekli bulunamadığını belirten Özdemir, herhangi bir kamu görevlisinden bu yönde talep almadığını da öne sürdü.