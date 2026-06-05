Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni, Olbia Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi. Törende, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı'nı başarıyla tamamlayan Bahar Topcu, 60 kişilik sınıfın tek kadın öğrencisi olarak diplomasını aldı.

Babası Hasan Topcu'nun 26 yıllık otomotiv sektörü tecrübesinden ilham alan Bahar, küçüklükten beri ilgi duyduğu bu alanda eğitim görmeye karar verdi. İki yıllık öğrenim süresince sınıfındaki 59 erkek öğrenci arasında tek kadın olarak eğitimine devam eden Topcu, dışarıdan gelen şaşkın bakışlara ve ön yargılara rağmen başarıyla mezun oldu.

HEDEFİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE GEÇİŞ YAPMAK

Mezuniyet coşkusunu kep atarak arkadaşlarıyla paylaşan Topcu, otomotiv sektörüne ilgisinin hep var olduğunu ve teknik bilgileri okulda pekiştirdiğini aktardı. Akdeniz Üniversitesi'ni eğitim kalitesi nedeniyle tercih ettiğini belirten genç mezun, bölümdeki tek kadın olma durumuna annesinin ve sınıf arkadaşlarının büyük destek verdiğini ifade etti. Topcu, kadınların emek verdikleri sürece her alanda başarılı olabileceğini vurgulayarak, sıradaki hedefinin mühendislik bölümlerine geçiş yapmak olduğunu açıkladı.

KADINLARIN TEKNİK ALANLARA YÖNELİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Törende bir değerlendirme yapan Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Altuğ Erkan, öğrencisini tebrik ederek sergilediği azimden dolayı duyduğu gururu dile getirdi. Son yıllarda Antalya ve çevresindeki mesleki eğitim kurumlarında, otomotiv gibi geleneksel olarak erkek egemen bilinen bölümlere yönelen kadınların sayısındaki artış eğilimi dikkat çekiyor. Bahar Topcu'nun elde ettiği bu başarı, bölgedeki diğer kadın öğrencilere de teknik alanları tercih etmeleri konusunda önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.