TÖRENE, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Murat Kırcı ve değerli protokol üyeleri katılım sağladı.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Turan Sağer’in ardından, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak ve Mütevelli Heyet Başkan Vekili Murat Kırcı, gerçekleştirdikleri konuşmalarda mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Turan Sağer’in ardından Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediyesi Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Mütevelli Heyet Başkan Vekili Murat Kırcı, gerçekleştirdikleri konuşmalarda mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.



Ödüller ve Plaketler Sahiplerini Buldu

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri takdim edildi. Başarılı öğrenciler, plaketlerini törene katılan protokol üyelerinden teslim aldı.

Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü mezunu Alexandra Liskovets, üniversite birincisi olarak adını yaş kütüğüne plaketle ölümsüzleştirdi. Mezuniyet plaketini ve ödülünü Rektör Prof. Dr. Turan Sağer ve Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile birlikte aldı.





Rektör Prof. Dr. Turan Sağer: "Bilimin Işığında Üreten Gençlerimizle Gurur Duyuyoruz

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Turan Sağer, Alanya Üniversitesi'nin vizyoner eğitim anlayışı sayesinde ülkenin yarınlarına güçlü değerler kazandırdığını vurguladı.

Rektör Sağer, "Bugün burada sadece diplomalar dağıtılmıyor, milletimizin ve insanlığın geleceğine yön verecek güçlü vizyona sahip gençleri uğurluyoruz. Alanya Üniversitesi ailesi olarak, bilimin ışığında üreten, geliştiren ve başarılarıyla Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek her bir mezunumuzla gurur duyuyoruz. Yolunuz açık, başarınız daimi olsun" ifadelerini kullandı.



Mütevelli Heyet Başkan Vekili Murat Kırcı’dan Mezun Öğrencilere Başarı Dileği

Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Murat Kırcı, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada üniversitenin kuruluşundan bugüne kat ettiği gelişim sürecine dikkat çekerek, özellikle son dört yılda yakalanan akademik ve kurumsal ivmenin Alanya Üniversitesi’ni yükseköğretimde farklı bir noktaya taşıdığını söyledi.

Kırcı, üniversitenin 2011 yılında mütevazı bir öğrenci sayısıyla başlayan yolculuğunun bugün güçlü akademik kadrosu, nitelikli eğitim programları, bilimsel araştırmaları ve ulusal ile uluslararası başarılarıyla önemli bir seviyeye ulaştığını ifade etti.



Özellikle son dört yılda gerçekleştirilen akademik gelişim hamleleri, akreditasyon çalışmaları ve bilimsel üretimdeki artış sayesinde Alanya Üniversitesi’nin dikkat çeken bir yükseliş sergilediğini belirten KIRCI, üniversitenin yakın zamanda açıklanan değerlendirme ve sıralamalarda dört ayrı başlıkta Türkiye’nin ilk 20 üniversitesi arasında yer alma başarısı gösterdiğini vurguladı. Üniversitenin elde ettiği başarılarda akademisyenlerin, idari personelin ve öğrencilerin ortak emeğinin bulunduğunu ifade eden Kırcı, Alanya Üniversitesi’nin eğitim kalitesini daha da ileri taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Mezunlara seslenen Kırcı, mezuniyetin eğitim hayatının sonu değil, yeni bir başlangıcı olduğunu belirterek, hızla değişen dünyada yaşam boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti. Öğrencilerin üniversite yıllarında edindikleri bilgi ve deneyimlerin, meslek yaşamlarında ve kişisel gelişimlerinde önemli bir rehber olacağını ifade eden Kırcı, gençlere kariyer yolculuklarında başarılar diledi.

Konuşmasında ailelere de özel olarak teşekkür eden Kırcı, öğrencilerin bugünlere ulaşmasında velilerin büyük fedakârlıklar gösterdiğini belirterek, mezuniyet sevincinin ailelerle birlikte paylaşıldığını söyledi.

Akademik ve idari personele de teşekkür eden Kırcı, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan tüm akademisyenlerin ve üniversite çalışanlarının Alanya Üniversitesi’nin gelişimindeki en önemli güçlerden biri olduğunu ifade etti.

Konuşmasının sonunda mezunları tebrik eden Murat Kırcı, gençlere başarılı, üretken ve mutlu bir gelecek temennisinde bulunarak yeni yaşam yolculuklarında başarılar diledi.



Büyük Coşkuyla Kep Attılar

Mezun olan öğrencilere bölüm başkanları ve akademisyenler tarafından mezuniyet belgeleri takdim edildi. Belgelerini alan mezunlar, mezuniyet yemini ederek yeni bir hayata ilk adımlarını attı.

Mezuniyet töreninin ardından program, mezunlar için düzenlenen eğlence etkinliğiyle devam etti ve bu özel gün coşkulu anlarla kutlandı. (Alanya Üniversitesi BÜLTEN)

Kaynak: Bülten