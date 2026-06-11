Los Angeles'ın Brentwood semtinde 14 Aralık 2025 tarihinde bıçaklanarak öldürülen ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ın cinayet davasında yasal süreç devam ediyor. Cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklu yargılanan 32 yaşındaki oğulları Nick Reiner, mahkemede kendini savunabilmek için ebeveynlerinin mirasına başvurdu.

Yasal belgelere göre, cinayet suçlamalarını reddeden Nick Reiner, özel bir avukatla anlaşabilmek amacıyla ailesinin kendisi için oluşturduğu miras fonundan 1,5 milyon dolarlık kısmın serbest bırakılmasını istiyor. Önceki avukatı Alan Jackson'ın maddi yetersizlik gerekçesiyle davadan çekilmesinin ardından, Reiner'ın savunmasını şu an kamu avukatı Kimberly Greene yürütüyor. Savunma ekibi, şüphelinin hapishanedeki temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını aktardı.

FONUN DAĞITIM ŞARTLARI NELERDİ?

Reiner çiftinin çocukları için oluşturduğu miras fonu sözleşmesine göre, varlıkların yarısının Nick 30 yaşına geldiğinde, kalan kısmının ise 35 yaşında kendisine devredilmesi öngörülüyordu. Mahkemeye sunulan dilekçede, şüphelinin ebeveynlerinin ölümünden dolayı sarsıldığı belirtilirken, ceza davasındaki iddiaların miras davasından bağımsız değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

CİNAYET SANIKLARI MİRASTAN PAY ALABİLİR Mİ?

Hukuk sistemlerinde masumiyet karinesi gereği, cinayet şüphelileri kesinleşmiş mahkeme kararıyla suçlu bulunana kadar miras talebi gibi yasal haklarını kullanmaya devam edebiliyor. Ancak sanığın davada hüküm giymesi durumunda, genel hukuk kuralları çerçevesinde mirastan men edilmesi ve talep ettiği fon haklarını tamamen kaybetmesi öngörülüyor.

Soruşturmanın nedeni ve dosyaya dair incelemeler mahkemenin gizlilik kararıyla yürütülüyor. Şüphelinin geçmişte ebeveynleriyle sorunlar yaşadığı iddiaları da dava sürecinde yetkililer tarafından incelenen başlıklar arasında yer alıyor.