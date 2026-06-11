Antalya'nın Kepez ilçesinde 2014 yılında meydana gelen ve ilk etapta trajik bir yangın felaketi olarak kayıtlara geçen olayın ardındaki cinayet gerçeği aydınlatıldı. Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, kendi inşaat şantiyesindeki bekçi kulübesinde yanmış cesedi bulunan emekli imam ve müteahhit Şeref Kocabıyık'ın katil zanlıları, 12 yıl aradan sonra yakalanarak adalete teslim edildi.

Olay tarihi olan 25 Kasım 2014'te, kulübedeki piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktığı düşünülmüştü. Ancak hazırlanan otopsi raporu, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Raporda, maktulün göğüs bölgesinde iki adet kesici ve delici alet yarası tespit edildiği belirtildi. İncelemeler, ölümün yangından değil göğüs içi organ yaralanmasından kaynaklandığını, vücuttaki yanıkların ise ölüm gerçekleştikten sonra oluştuğunu ortaya koydu. O dönem maktulün oğlu Yasin Kocabıyık, babasının cüzdanı ile cep telefonunun kayıp olduğunu ve olayda kundaklama şüphesi taşımadıklarını polise bildirmişti.

HTS KAYITLARI DOSYAYI NASIL ÇÖZDÜ?

Geçmişe dönük iletişim trafiğini detaylandıran HTS ve baz istasyonu incelemeleri, uzun süredir kapalı olan faili meçhul dosyaların aydınlatılmasında en önemli hukuki araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adaleti sağlamak adına maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığını belirleyerek kapsamlı bir veri analizi gerçekleştirdi. Telefonu kullanan Suriye uyruklu İbrahim İbrahim'in olay günündeki irtibat ağının çözülmesiyle, cinayet şüphelilerinin izine ulaşıldı.

BAKAN GÜRLEK OPERASYONU DUYURDU

Dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı iddia edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada, elde edilen güçlü deliller ışığında cinayete iştirak ettikleri belirlenen 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yakalanan A.D., A.H., İ.H., A.H. ve M.A., emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, olayla doğrudan bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüphelinin Suriye'de bulunduğu tespit edildi. Söz konusu şahsın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi ve yargı önüne çıkarılması için uluslararası düzeyde çalışmaların sürdüğü bildirildi.