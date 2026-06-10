SSK Antalya Hastanesi başta olmak üzere Alanya’daki devlet ve özel hastanelerde uzun yıllar başhemşirelik görevinde bulunan Gül Badem, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Alanya’da sevilen ve saygı duyulan bir isim olan Badem’in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. İzzet Badem Camii hayırseverlerinden ve Alanya’nın tanınan simalarından biri olan merhumenin ölümü, Alanya'da büyük üzüntüyle karşılandı. Uzun yıllar sağlık sektörüne hizmet eden Gül Badem’in, görev süresi boyunca birçok hastanın tedavi sürecinde aktif rol aldığı ve meslektaşları tarafından saygıyla anıldığı ifade edildi. Merhumenin cenazesi, Alanya El-Aksa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla uğurlandı. Törene aile yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gül Badem’in naaşı, Sugözü Pürenlik Mezarlığı’nda toprağa verildi. Defin sırasında aile bireyleri ve yakınları gözyaşları içinde son görevlerini yerine getirdi. Yeni Alanya ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi