Türkiye'nin önde gelen örtü altı tarım merkezlerinden Kumluca'da, tarım arazilerinde yaşanan enerji altyapısı sorunları ve elektrik kesintileri üretimi zorluyor. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce'nin yaptığı açıklamaya göre, özellikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan üreticilerin tarımsal elektrik aboneliği alırken karşılaştığı bürokratik engellerin acilen aşılması gerekiyor.

Modern tarım uygulamaları ve sulama sistemlerinin kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirten Kökce, mevcut altyapının yetersizliğine dikkat çekti. Bölgede yaşanan ani voltaj düşüklükleri ve sık tekrarlanan elektrik kesintileri, tarımsal ekipmanlarda ciddi arızalara yol açıyor. Bu durumun üreticilere hem zaman kaybettirdiğini hem de yüksek onarım maliyetleri çıkardığını aktaran Kökce, artan girdi maliyetlerine eklenen bu yükün sürdürülebilirliği tehdit ettiğini ifade etti.

ALTYAPI 1980'Lİ YILLARDAN KALMA

Enerji nakil hatları ve trafo kapasitelerinin güncel ihtiyacı karşılamadığını vurgulayan Kumluca Ziraat Odası yetkilileri, sorunun merkezindeki mahalleleri de sıraladı. Karacaağaç, Kuzca, Altınyaka, Gölcük, Dere, Karacaören, Yeni Kışla ve Çaltı mahallelerinde bulunan enerji tesislerinin 1980 ve 1985 yıllarında kurulduğu bildirildi. Açıklamaya göre, neredeyse 40 yıllık bu altyapının bölgenin artan tarımsal üretim hacmini taşıyamadığı ve acilen yenilenmesi gerektiği belirtiliyor.

ÇKS BELGESİ ABONELİK SÜREÇLERİNDE NEDEN ÖNEMLİ?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), üreticilerin tarımsal faaliyetlerini resmi olarak belgeleyerek devlet desteklerinden ve indirimli tarımsal elektrik tarifelerinden yararlanmasını sağlıyor. Ancak sahada yaşanan uygulamalarda, aktif üretim yapan ve ÇKS kaydı bulunan çiftçilerin sulama aboneliği başvurularında çeşitli idari engellerle karşılaşması, sistemin sağladığı avantajları işlevsiz hale getiriyor. Uzmanlar, tarımsal üretimin kesintiye uğramaması adına resmi kayıtlı üreticilerin altyapı hizmetlerine erişiminin önceliklendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kumluca'da yaşanan bu enerji darboğazı, benzer iklim ve üretim şartlarına sahip Alanya ve Gazipaşa gibi Akdeniz çanağındaki diğer örtü altı üretim merkezlerinde de yakından takip ediliyor. Tarımı destekleyen bir anlayışla hareket edilmesini talep eden Kökce, üreticilerin yaşadığı mağduriyetler giderilene kadar konunun takipçisi olacaklarını duyurdu.