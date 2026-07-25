Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi 31 Temmuz'da sona eriyor. 1 Temmuz'da başlayan süreçte son haftaya girilirken, yetkililer araç sahiplerini gecikme faizi riskine karşı uyardı.

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, yılda iki eşit taksit halinde tahsil edilen verginin ikinci bölümü için tanınan yasal süre daralıyor. Milyonlarca araç sahibinin mağduriyet yaşamaması adına ödemelerini ay sonu mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar borcunu kapatmayan mükellefler, gecikilen her ay için kanuni oranlarda faiz yüküyle karşılaşacak.

ÖDEMELER NEREDEN YAPILABİLİR?

Mükellefler vergi ödemelerini hem fiziki hem de dijital kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Dijital Vergi Dairesi, mobil uygulama ve anlaşmalı bankaların internet şubeleri en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor. Fiziki işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise vergi dairesi vezneleri, PTT şubeleri ve banka ATM'lerini kullanabiliyor.

SON GÜN YOĞUNLUĞUNA DİKKAT

Uzmanlar ve yetkililer, ödeme takviminin son günlerinde sistemlerde yaşanabilecek olası altyapı yoğunluklarına dikkat çekiyor. İşlemlerin son saatlere bırakılmaması, hem veznelerdeki bekleme süresini azaltacak hem de olası teknik aksaklıklar nedeniyle faiz cezası alınmasının önüne geçecek.