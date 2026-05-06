Antalya'da 30 Nisan tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, cinayette kullanılan tabanca şüphelilerden birinin yer göstermesi üzerine ele geçirildi.

Soruşturma birimlerinin aktardığı bilgilere göre, Yapıcı ilk olarak bir araç içerisinde ateşli silahla vuruldu. Ardından toprağa gömülen cenazenin, şüphelilerin İstanbul'a gidip dönmesinin akabinde gömüldüğü yerden çıkarıldığı tespit edildi. Fail veya faillerin, cenazeyi ilk olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki başka bir alana taşıyarak varil içinde yaktıkları, geriye kalan kısımları ise bir baraja attıkları öne sürüldü.

SUÇ ALETİ AĞLASUN'DA BULUNDU

Cinayeti itiraf eden şüpheli İlyas Umut D.'nin ifadeleri doğrultusunda Ağlasun ilçesinde arama yapıldı. Şüphelinin tarif ettiği ve renkli bir taşla işaretlendiği belirlenen noktada, toprağa gömülü haldeki tabancaya ulaşıldı. Öte yandan, gece saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında Ataberk S. isimli diğer şüpheli de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Dosyadaki iddialara göre, şüphelilerin İstanbul'a gidiş güzergahındaki Eskişehir detayları da ekiplerce ayrıca inceleniyor.

ANTALYA VE ALANYA KAMUOYUNUN DİKKATİNDE

Antalya merkezli başlayan ve çevre ilçelere uzanan bu cinayet soruşturması, bölge genelinde asayiş ve güvenlik hassasiyetini yeniden gündeme getirdi. Özellikle Antalya'nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden Alanya'da da yerel kamuoyu, kayıp vakalarının boyutlarını ve emniyet birimlerinin failleri adalete teslim etme sürecini yakından takip ediyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni delillerin ardından yargı sürecinin ilerleyen günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.