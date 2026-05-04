ABD-İran gerilimi, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Fed’in faiz mesajları altını baskıladı. Gram altın Kapalıçarşı’da 6600 TL eşiğinin altını gördü.

ALTINDA SATIŞ BASKISI ARTTI

Altın fiyatlarında sert düşüş haftanın ilk işlem gününde yatırımcının ana gündemi oldu. Küresel piyasalarda ons altın gerilerken, iç piyasada gram altın da Kapalıçarşı’da 6600 TL seviyesinin altını gördü.

Düşüşte üç başlık öne çıktı: ABD-İran hattındaki gerilim, petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine mesafeli duruşu. Bu tablo, özellikle kısa vadeli altın yatırımcısında temkinli bekleyişi artırdı.

ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI

İran basınında yer alan ABD savaş gemisine yönelik saldırı iddiası piyasalarda tansiyonu yükseltti. ABD tarafı iddiayı yalanlasa da Hürmüz Boğazı çevresindeki risk algısı petrol ve emtia fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Brent petrolün 113 dolar seviyelerine kadar çıkması, küresel enflasyon endişelerini yeniden güçlendirdi. Bu gelişme, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini besledi.

ONS ALTINDA GERİLEME HIZLANDI

Küresel piyasalarda ons altın yüzde 1’in üzerinde değer kaybederek 4 bin 560 dolar bandına çekildi. Altındaki gerileme, doların güçlenmesi ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasıyla hızlandı.

Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz dönemlerinde baskı altında kalıyor. Bu nedenle Fed’den gelen “şahin” mesajlar, altın tarafında alım iştahını sınırladı.

GRAM ALTINDA 6600 TL EŞİĞİ KIRILDI

İç piyasada gram altın fiyatı, Kapalıçarşı’da 6600 TL’nin altını test etti. Bu seviye, son günlerde yatırımcıların yakından izlediği psikolojik eşiklerden biri olarak öne çıkıyordu.

Alanya ve Antalya’da düğün, birikim ve küçük yatırım amacıyla altın takip eden vatandaşlar için bu düşüş kısa vadede yeni alım fırsatı beklentisini gündeme getirdi. Ancak piyasada yön, büyük ölçüde petrol fiyatları, dolar kuru ve Fed açıklamalarına bağlı kalacak.

FED MESAJLARI ALTINDA YÖNÜ BELİRLEYECEK

Fed’in faiz indirimine acele etmeyeceği yönündeki sinyaller, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon riskini artırması da bu beklentiyi güçlendiriyor.

Piyasalar şimdi hem ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamaları hem de Fed üyelerinin faiz konusundaki mesajlarını izleyecek.