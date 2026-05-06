Alanya'nın Atatürk Caddesi’nde kaldırıma çıkan kamyon sonrası belediye harekete geçti. Başkan Özçelik “emeğe saygı” diyerek hem sürücü, hem de işletme hakkında tutanak tutulduğunu açıkladı.

Alanya’da kaldırım işgali nedeniyle mağaza hakkında tutanak tutulması gündeme oturdu. Atatürk Caddesi’ndeki LC Waikiki Mağazası önünde kaldırıma çıkarak ürün indiren kargo kamyonu belediyeyi harekete geçirdi.

KALDIRIMA ÇIKAN KAMYON TEPKİ ÇEKTİ

Olay, Alanya’nın en yoğun noktalarından biri olan Atatürk Caddesi’nde yaşandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, sabah saatlerinde mağazaya ürün getiren kargo kamyonu, doğrudan kaldırıma çıkarak yük boşalttı. Bu sırada yayalar yolu kullanmak zorunda kaldı.

Çevrede bulunan bir esnaf, “İnsanlar yoldan yürüdü, özellikle yaşlılar zorlandı. Her gün olursa sıkıntı büyür” diyerek duruma tepki gösterdi.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN NET MESAJ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle olaya doğrudan müdahale etti. Özçelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Emeğe ve kentimize saygı gösterelim. Yeni yapılan kaldırımların araçlar tarafından işgal edilmesi kamu hakkına müdahaledir.”

'MAĞAZA 15 GÜN MÜHÜRLENDİ' İDDİASI YALANLANDI

Belediye ekipleri, şikayetler sonrası kamyon sürücüsü ve mağaza hakkında tutanak tuttu. Bazı basın organlarında yer alan 'LC Waikiki Mağazası 15 gün süreyle mühürlendi' iddialarının da gerçeği yansıtmadığı bildirildi.