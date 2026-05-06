Beynine pıhtı atması nedeniyle geçirdiği zorlu sağlık sürecinin ardından tedavisi hastanede devam eden 77 yaşındaki Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır, sanat dünyasından dostlarını ağırlıyor. Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, doktor Erkan Kaya ile birlikte usta oyuncuyu ziyaret ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ziyaretine ilişkin detayları takipçilerine aktaran Sabah, sanatçının moralinin yüksek olduğunu belirtti. Sabah paylaşımında, Türkiye'ye mal olmuş önemli bir şahsiyeti ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatçının gözlerinin içinin güldüğünü ve kendisini çok iyi gördüğünü ifade etti.

TEDAVİ SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Usta oyuncu, beynine pıhtı atması sonucu uzun bir yoğun bakım süreci geçirmiş ve 2024 yılı içinde taburcu edilmişti. Ancak geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde gelişen enfeksiyon sebebiyle yeniden hastaneye kaldırılan sanatçının tedavisi o tarihten bu yana aralıksız sürdürülüyor.

ALANYA KAMUOYU SÜRECİ NASIL TAKİP EDİYOR?

Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır'ın sağlık durumu, Alanya'daki sinemaseverler ve Yeşilçam hayranları tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Dila Hanım", "Tatar Ramazan", "Yılanların Öcü" ve "Utanç" gibi unutulmaz eserleri bölgedeki kültür etkinliklerinde sıkça hatırlanan sanatçıya ülkenin dört bir yanından şifa dilekleri iletiliyor.