Antalya’da kaybolan Kübra Yapıcı’nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 6 gün süren soruşturmanın ardından zanlılar Manavgat, Serik ve Burdur hattında yakalandı.

Antalya’da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı cinayeti, 6 gün süren yoğun çalışmanın ardından aydınlatıldı. 30 Nisan’da kaybolan genç kadının öldürüldüğü netleşirken, olayla bağlantılı şüpheliler farklı illerde düzenlenen operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edildi.

6 GÜNLÜK SORUŞTURMA NASIL SONUÇLANDI?

Olayın ilk etapta kayıp dosyası olarak açıldığı, ancak ilerleyen günlerde elde edilen bulguların soruşturmanın yönünü değiştirdiği öğrenildi. Antalya’da kaybolan genç kadın cinayeti nasıl çözüldü sorusunun yanıtı, güvenlik birimlerinin çok yönlü çalışmasında gizli.

Emniyet ve jandarma ekipleri, teknik takip, saha araştırması ve dijital veri analizini birlikte yürüttü. Özellikle şüphelilerin ifadeleri arasında ortaya çıkan tutarsızlıklar, soruşturmanın seyrini değiştiren en kritik adım oldu.

MANAVGAT, SERİK VE BURDUR DETAYI

Operasyon süreci yalnızca Antalya ile sınırlı kalmadı. Manavgat, Serik ve Burdur’daki koordineli operasyon sayesinde zanlıların izine ulaşıldı. Farklı noktalarda yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Soruşturma kaynaklarına göre, olayın farklı ilçelere uzanan bağlantıları tek tek incelendi. Bu süreçte kurumlar arası veri paylaşımı hızlandırıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER DOSYAYI AÇTI

Soruşturmanın kırılma noktası, şüphelilerin verdiği çelişkili ifadeler oldu. HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri ile çapraz kontrol yapılan bilgiler, olayın detaylarının netleşmesini sağladı.

Yetkililer, teknik verilerle desteklenen analizlerin ardından delil zincirinin tamamlandığını ve şüphelilerin yakalanmasının hızlandığını belirtti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, hiçbir suçun cezasız kalmaması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Güvenlik ve adli birimlerin koordineli çalışmasının benzer dosyalar için de sürdürüleceği bildirildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ederken, Kübra Yapıcı’nın ailesine başsağlığı mesajları iletildi.