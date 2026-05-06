Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Ceylan Sever’in haberine göre, görevden alınan ve tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi.

MAL VARLIKLARINA TEDBİR KARARI

Soruşturma kapsamında alınan kararda, “rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarının yer aldığı öğrenildi. Bu çerçevede, ilgili isimlerin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına tedbir uygulandığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü, elde edilen yeni deliller doğrultusunda sürecin genişleyebileceği ifade ediliyor. Yetkililer, dosyada yer alan iddiaların yargı süreci içinde değerlendirileceğini vurguluyor.

HUKUKİ SÜREÇ VURGUSU

Soruşturma kapsamında alınan kararların kesin hüküm anlamı taşımadığı, yargılama sürecinin devam ettiği hatırlatılırken, tüm iddiaların mahkeme kararıyla netlik kazanacağına dikkat çekiliyor.