Kandilli verilerine göre Girit Adası açıklarında yaşanan 4.2 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu

DEPREM GİRİT AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ

Akdeniz’de Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem, 5 Mayıs 2026 günü saat 10.21’de kaydedildi. Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

DERİNLİK 5.4 KİLOMETRE OLARAK AÇIKLANDI

Depremin yerin 5.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Bu derinlikteki sarsıntılar genellikle yüzeye daha yakın hissedilebiliyor. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.

AKDENİZ BÖLGESİNDE HİSSEDİLDİ Mİ?

Depremin merkez üssü Girit açıkları olsa da Akdeniz’de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem özellikle kıyı bölgelerinde kısa süreli hissedilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak resmi makamlardan bu yönde net bir açıklama yapılmadı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlara göre bu büyüklükteki depremler genellikle büyük bir risk oluşturmaz ancak bölgedeki fay hareketliliğinin devam ettiğini gösterir. Akdeniz hattı, sık sık orta büyüklükte depremlerin yaşandığı aktif bir sismik kuşak üzerinde bulunuyor.