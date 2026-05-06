Alanya'da sağlık uzmanları, solunum yolu hastalıklarından astımın çevresel faktörler ve yanlış tedavi yöntemleri nedeniyle kontrolünün zorlaştığını bildirdi. Haber Merkezi tarafından aktarılan bilgilere göre, hastaların şikayetleri azaldığında ilaç kullanımını kesmesi en sık yapılan hataların başında geliyor. Bu durum, kronik olan rahatsızlığın sessizce ilerlemesine zemin hazırlıyor.

POLEN VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİ

Özellikle bahar ve yaz aylarında Alanya'daki polen yoğunluğu, astım hastaları için ciddi bir risk oluşturuyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin polenlerin havada kalma süresini uzattığına dikkat çekiyor. Bununla birlikte egzoz gazları, ev tozu, küf ve ağır kimyasal temizlik ürünleri de ani atakların temel tetikleyicileri arasında yer alıyor. Hastalığın tamamen ortadan kalkmaması, hekim kontrolünde kesintisiz tedaviyi zorunlu kılıyor.

ALANYA'DAKİ HASTALARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Bölgedeki yüksek nem ve sıcaklık değişimleri astım yönetimini daha da önemli hale getiriyor. Hastalara yaşam alanlarını düzenli havalandırmaları, alerjenleri en aza indirmeleri ve sigaradan uzak durmaları tavsiye ediliyor. Sağlıklı kilonun korunması ve akciğer kapasitesini artıran hafif egzersizlerin yapılması da tedavi sürecine olumlu yansıyor.

ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN BELİRTİLER

Tedavinin aksatılması veya yoğun tetikleyicilere maruz kalınması durumunda ani reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Konuşmada zorlanma, artan nefes darlığı ve dudaklarda morarma gibi şikayetler acil müdahale gerektiriyor. Bu belirtileri gösteren kişilerin vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması hayati önem taşıyor.