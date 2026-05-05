Turizm sezonunun en kritik dönemlerinden biri olan yaz başlangıcı, bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve Avrupa’daki Pfingsten (Pentekost) bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle Antalya başta olmak üzere turizm bölgelerinde hareketliliği artırdı. Sektör temsilcileri, bu gelişmenin özellikle iç pazar ve Avrupa’daki Türk turist talebiyle birlikte dolulukları zirveye taşıyacağını öngörüyor.

YÜKSEK SEZON İKİ BAYRAMLA BAŞLIYOR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bayram tatilinin erken açıklanmasının sektöre ciddi avantaj sağladığını belirtti. Özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin tatil planlarını erkenden yapabildiğine dikkat çeken Kavaloğlu, bu dönemde rezervasyonların hızlandığını ifade etti.

Kavaloğlu, “Kurban Bayramı ile Pfingsten’in çakışması, Avrupa’daki Türklerin Türkiye’de tatil yapma eğilimini güçlendiriyor. Bu süreçte haziranın ilk haftasına kadar yoğun doluluk bekliyoruz” dedi.

SAVAŞLAR TURİZMİ YAVAŞLATTI

Sezonun başında beklenen hareketliliğin oluşmadığını vurgulayan Kavaloğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gerilimlerin turizmi olumsuz etkilediğini söyledi. Avrupa pazarında “bekle-gör” eğiliminin arttığını ifade eden Kavaloğlu, bu durumun rezervasyonlara doğrudan yansıdığını dile getirdi.

Benzer değerlendirmeyi yapan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu da mart, nisan ve mayıs başında dolulukların geçen yılın gerisinde kaldığını belirtti. Saatçioğlu, “Normalde yüzde 90-95 seviyesinde olan doluluklar bu yıl yüzde 65-70 bandında kaldı” diye konuştu.

REZERVASYONLAR HIZLANDI, UYARI GELDİ

9 günlük tatilin etkisiyle özellikle ailelerin Antalya ve çevresinde tatil seçeneklerini yoğun şekilde araştırdığına dikkat çeken Saatçioğlu, erken rezervasyon çağrısı yaptı. Her şey dahil sistemin aileler için cazibesini koruduğunu belirten Saatçioğlu, kısa süreli tatillerin de yaygınlaştığını söyledi.

Turizmciler, Kurban Bayramı ve Pfingsten döneminde dolulukların yüzde 95 ile yüzde 100 arasında gerçekleşmesini bekliyor. Bu süreçte birçok otelde konser ve etkinlik organizasyonlarının da planlandığı ifade ediliyor.

FİYATLAR GENİŞ ARALIKTA

POYD Başkan Yardımcısı Ercan Çek, Antalya’nın farklı bütçelere hitap eden geniş bir konaklama yelpazesine sahip olduğunu belirtti. Bayram döneminde kişi başı konaklama fiyatlarının 5 bin TL ile 50 bin TL arasında değişebildiğini aktaran Çek, bu yoğunluğun sektöre “can suyu” olacağını söyledi.

ALANYA VE ÇEVRESİNE ETKİSİ

Antalya genelinde beklenen bu yoğunluk, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi turizm ilçelerine de doğrudan yansıyacak. Özellikle yaz sezonuna hazırlanan bölge esnafı, artan turist sayısıyla birlikte konaklama, yeme-içme ve ulaşım alanlarında hareketlilik bekliyor.

Yerel turizm işletmeleri açısından bu dönem, sezonun genel performansını belirleyecek kritik bir eşik olarak görülüyor.