Dünyaca ünlü İspanyol aktör Javier Bardem, Filistin'e yönelik destek açıklamalarının ardından Hollywood'da karşılaştığı tepkilere yanıt verdi. Basına yansıyan açıklamalara göre, adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacağını belirten oyuncu, sanat dünyasındaki siyasi baskıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

SİSTEMİN HATALARINA TEPKİ

Meslektaşı Susan Sarandon'un Gazze'ye yönelik saldırılara tepki göstermesi sebebiyle menajerlik şirketinden kovulmasını hatırlatan Bardem, bu durumun sektördeki yapısal sorunları göz önüne serdiğini ifade etti. Aktör, yanlış bulduğu olayları kınama hakkını her zaman saklı tuttuğunu ve mikrofonlar aracılığıyla sesini duyurmaya devam edeceğini bildirdi.

AVRUPA SİNEMASI ALTERNATİFİ

Filistin'i desteklediği için sektörde kara listeye alınabileceği ve bazı reklam kampanyalarından çıkarılabileceği yönündeki iddiaları değerlendiren sanatçı, bu tür yaptırımların kendisini endişelendirmediğini belirtti. İspanya'da yaşadığını hatırlatan Bardem, Amerikan stüdyolarının dünyadaki tek çalışma alanı olmadığını dile getirdi. Ayrıca, bazı bağımsız yapımcıların siyasi duruşları nedeniyle dışlanan oyuncularla özel olarak çalışmak istediğini ve sektördeki bakış açısının yavaş da olsa değişmeye başladığını aktardı.

ALANYA VE KÜRESEL SİNEMA DÜNYASI

Uluslararası kültür sanat gündemini yakından takip eden Alanya kamuoyu ve ilçedeki yerleşik yabancı nüfus, Hollywood'daki bu tür eksen kaymalarını dikkatle izliyor. Küresel sinema endüstrisinde Avrupa merkezli yapımların ağırlık kazanması, uluslararası festivallere ve yerel izleyici tercihlerine yansıma potansiyeli taşıyor.

Hatırlanacağı üzere Bardem, ABD'nin Los Angeles kentinde organize edilen 98. Oscar Ödülleri töreninde sahneye çıkmıştı. "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinin ödülünü sunan aktör, etkinlik sırasında "Savaşa hayır ve özgür Filistin" ifadelerini kullanmış ve salondaki katılımcılardan yoğun alkış almıştı.