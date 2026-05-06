Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Shakhtar Donetsk'i konuk edecek olan Crystal Palace'ta Teknik Direktör Oliver Glasner, kulüp tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi. İlk maçı 3-1 kazanan İngiliz ekibinin 51 yaşındaki Avusturyalı çalıştırıcısı, Ukrayna temsilcisinin teknik direktörü Arda Turan hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

ARDA TURAN'IN SİSTEMİNE TAM NOT

Glasner, Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk'teki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansı takdirle karşıladığını aktardı. Genç teknik adamın takımına net bir oyun kimliği kazandırdığını belirten Avusturyalı çalıştırıcı, özellikle disiplinli savunma kurgusu ve maç boyu düşmeyen yüksek temponun kendisini etkilediğini vurguladı. Takımın kendi liginde 10 puan farkla zirvede yer almasının ve Avrupa'da yarı finale yükselmesinin muazzam bir başarı olduğunu ifade etti.

TAKIM RUHU VE HÜCUM MANTALİTESİ

Ukrayna ekibinin son 4-5 maçını detaylı şekilde analiz ettiğini bildiren Glasner, rakibin hücum odaklı ve cesur bir futbol sergilediğini dile getirdi. Turan'ın oyuncularına aşıladığı takım ruhuna da değinen deneyimli teknik adam, atılan goller sonrası yedek kulübesinin sahaya koşmasının bu güçlü bağın en net kanıtı olduğunu söyledi. Shakhtar'ın yetenekli ve hareketli oyuncularıyla son derece organize bir yapıya sahip olduğunu sözlerine ekledi.

ALANYA SPOR KAMUOYUNUN İLGİSİ VE VEDA

Öte yandan, sezon sonunda Crystal Palace'tan ayrılacağı kesinleşen Glasner, Selhurst Park'taki Avrupa gecelerinin kendisi için her zaman özel kalacağını belirtti. Fiorentina maçıyla başlayan coşkulu atmosferin şu an zirveye ulaştığını hatırlatan çalıştırıcı, ayrılık kararının acı vermesine rağmen sezonu en iyi noktada tamamlamak için ekibiyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.