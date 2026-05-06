Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan 100. Yıl Tünelleri'nde araçlarını durdurarak trafiği tehlikeye atan düğün konvoyuna ağır yaptırım uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen emniyet güçleri, tespit edilen 4 sürücüye toplamda 720 bin TL idari para cezası kesti.

EHLİYETLERE 120 GÜN EL KONULDU

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, tünel içerisinde diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde konvoy yapan 7 araçtan 4'ünün plakası kameralar aracılığıyla belirlendi. İlgili sürücülere ayrı ayrı 180 bin TL ceza yazılırken, araçlar 120 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca kural ihlali yapan kişilerin sürücü belgelerine de yine 120 gün süreyle el konulduğu bildirildi.

DİĞER ARAÇLAR İÇİN İNCELEME SÜRÜYOR

Valilik açıklamasında, görüntülerde yer alan ve plakası tespit edilen diğer 3 araçla ilgili yasal işlemlerin sürdüğü aktarıldı. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür kutlamaların tünel gibi kapalı ve dar alanlarda yapılmasının büyük risk taşıdığı ifade edildi.

ALANYA D400 GÜZERGAHI İÇİN EMSAL UYARI

Özellikle yaz aylarında düğün sezonunun hız kazandığı Alanya'da, D400 karayolu üzerindeki tünellerde benzer konvoy ihlalleri zaman zaman kamuoyu gündemine geliyor. Gaziantep'te uygulanan bu yüksek meblağlı ceza ve trafikten men kararları, Alanya'daki sürücüler için de trafik güvenliğinin ihlali durumunda karşılaşılabilecek muhtemel yaptırımlar açısından dikkat çekiyor. Uzmanlar, tünel içi duraklamaların olası zincirleme kazalara doğrudan davetiye çıkardığını belirtiyor.