Antalya’da yapılan denetimlerde 4 özel hastanenin yenidoğan ünitelerinde usulsüz işlemler yaptığı belirlendi. SGK zararı nedeniyle yaklaşık 64 milyon TL ceza kesildi, savcılığa suç duyurusu yapıldı.

DENETİMLERDE ORTAYA ÇIKTI

Antalya’da özel hastanelerde yenidoğan skandalı, İl Sağlık Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ekiplerinin ortak denetimleri sonrası ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde 4 özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde mevzuata aykırı işlemler yürüttüğü tespit edildi.

64 MİLYON TL’YE YAKIN CEZA KESİLDİ

Denetimlerde elde edilen bulgular doğrultusunda söz konusu hastanelere yaklaşık 64 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurumların SGK’yı zarara uğrattığı gerekçesiyle dosya adli sürece taşındı.

YANLIŞ TEŞHİS VE FATURA USULSÜZLÜĞÜ

İncelemelerde, bazı hastalara uygulanmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterildiği belirlendi. Özellikle epikriz raporları, Klinik Takip Numarası (KTN) kayıtları ve Total Parenteral Nütrisyon (TPN) işlemleri üzerinden gerçeğe aykırı faturalandırma yapıldığı tespit edildi.

SGK’nın MEDULA sistemi üzerinden yapılan bu işlemlerle kamunun zarara uğratıldığı ifade edildi.

REHBERLERE AYKIRI UYGULAMALAR

Denetim ekipleri ayrıca yenidoğan hastalara yönelik tedavi süreçlerinde beslenme ve solunum rehberlerine uyulmadığını da raporladı. Bu durumun hem hasta güvenliği hem de sağlık sistemi açısından risk oluşturduğu değerlendirildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Usulsüzlük tespit edilen 4 özel hastane hakkında yalnızca idari işlemle yetinilmedi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla resmi suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde genişletilmesi bekleniyor.