TÜİK’in nisan enflasyonunu yüzde 4,18 açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı yüzde 14,64 oldu. Memur ve memur emeklilerinde oran yüzde 10,51’e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları nisanda aylık bazda yüzde 4,18 arttı. Bu veriyle birlikte emekli ve memur maaşları için temmuz zammında ilk dört aylık hesap da netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan dört aylık zam oranı yüzde 14,64 olarak kesinleşti. Memur ve memur emeklileri tarafında ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla oluşan oran yüzde 10,51 seviyesine çıktı.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN MAYIS VE HAZİRAN BEKLENECEK

Emeklilerin ve memurların alacağı kesin zam oranı için henüz tablo tamamlanmadı. Nihai oran, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranının 3 Temmuz 2026 tarihinde netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle bugün açıklanan oran, emekli ve memur için kesinleşmiş dört aylık bölümü gösteriyor.

KÖK MAAŞ DETAYI EMEKLİLER İÇİN ÖNEMLİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde zam doğrudan kök maaş üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar için tablo, kök maaş ile Hazine desteği arasındaki fark nedeniyle farklı sonuç verebiliyor.

Mevcut sistemde en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesinde uygulanması, tüm emeklilerin kök maaşının bu tutara çıktığı anlamına gelmiyor. Kök maaşı düşük olan emeklilerde ödeme, taban aylığa tamamlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKEBİLİR

En düşük emekli aylığının temmuzda artması için yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi halde enflasyon zammı kök maaşa uygulansa bile bazı emeklilerin eline geçen ödeme aynı kalabilir.

Bu nedenle milyonlarca emekli yalnızca zam oranını değil, en düşük emekli maaşı için Meclis’e sunulacak düzenlemeyi de takip ediyor.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Emeklilerin gündeminde bir diğer başlık ise refah payı. Ancak mevcut tabloda temmuz zammına ek bir refah payı eklenip eklenmeyeceğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.

Özellikle kira, mutfak alışverişi ve fatura giderleri nedeniyle emekliler için temmuz zammı günlük yaşamda doğrudan karşılık bulacak. Kesin hesap ise iki aylık enflasyon verisinin ardından ortaya çıkacak.