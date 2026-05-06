Alanya’da Aydın Çavuşoğlu’nun yaralandığı olayla ilgili Başsavcılık konuştu: “Üçüncü kişi yok, soruşturma sürüyor.”

Alanya’da Aydın Çavuşoğlu’nun yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili resmi açıklama geldi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmaya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

BAŞSAVCILIKTAN İLK RESMİ AÇIKLAMA

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından sürecin yakından takip edildiği belirtildi. 5 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen olayda, Aydın Çavuşoğlu’nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olayla ilgili olarak iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, incelemeler devam etmektedir. Mevcut delil durumu itibarıyla olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eyleminin bulunmadığı tespit edilmiştir. Konuya ilişkin soruşturma kapsamlı şekilde sürdürülmektedir.”

İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturmanın ciddiyeti nedeniyle iki ayrı Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Dosyada delil toplama ve inceleme sürecinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

OLAYDA ÜÇÜNCÜ KİŞİ İDDİASI YOK

Başsavcılık açıklamasında dikkat çeken en önemli detay ise olayın oluş şekline ilişkin mevcut bulgular oldu. İlk incelemelere göre olayda üçüncü bir kişinin doğrudan müdahalesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Alanya’da Aydın Çavuşoğlu’nun yaralanması olayıyla ilgili soruşturma süreci önümüzdeki günlerde yapılacak yeni incelemelerle daha da netleşecek.