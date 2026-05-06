CHP Niğde Milletvekili ve TBMM

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer'in mecliste düzenlediği basın toplantısı, tarım sektöründeki daralmayı gözler önüne serdi. Gürer'in paylaştığı verilere göre, üreticilerin artan prim borçları ve kredi erişimindeki zorluklar sektörel bir darboğaza dönüşmüş durumda.

Gürer, 2009 yılında 1 milyon 14 bin seviyesinde bulunan SGK kayıtlı çiftçi sayısının, 2026 yılı Şubat ayı itibarıyla 616 bin 244'e gerilediğini aktardı. Üreticilerin Bağ-Kur primlerini ödemekte zorlandığını belirten milletvekili, borcu olanlara yeni kredi verilmemesinin ekim alanlarının daralmasına ve üretimin gecikmesine yol açtığını ifade etti.

İCRALIK TARIM ARAZİLERİ VE TRAKTÖRLER ARTIYOR

İcra ve İflas Kanunu'ndaki koruyucu maddelere rağmen uygulamada ciddi aksaklıklar yaşandığını vurgulayan Gürer, haciz verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sadece nisan ayında 64 traktör, 6 bin 393 tarla, 500 bağ, 58 besi damı, 17 samanlık ve 29 tarım makinesi satışa çıkarıldı. Mayıs ayında ise bu tablo 68 traktör, 6 bin 55 tarla, 467 bağ, 2 besi damı ve 18 tarım makinesi olarak kayıtlara geçti.

Niğde'deki bir üreticinin yaşadığı mağduriyeti örnek gösteren Gürer, banka borcu yüzünden evi haczedilen ve 15 gün içinde tahliyesi istenen çiftçinin, 1,8 milyon liraya icralık olan evini 3 milyon liraya geri almasının teklif edildiğini duyurdu.

ALANYA TARIMI İÇİN MUHTEMEL ETKİLER

Ülke genelinde derinleşen bu tarımsal kriz, örtüaltı üretim ve tropikal meyve yetiştiriciliğinde söz sahibi olan Alanya'daki çiftçiler tarafından da yakından takip ediliyor. Özellikle girdi maliyetlerindeki artış ve kredi yapılandırma talepleri, Alanya tarımının sürdürülebilirliği açısından kamuoyu ilgisini korumaya devam ediyor.

Son 38 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşılmasının su sorununu kalıcı olarak çözmediğine dikkat çeken Gürer, aşırı yağışların bazı bölgelerde kök çürümesi ve hastalıklara neden olduğunu hatırlattı. Hasar tespit çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini savunan CHP'li vekil, 2025 yılının üretici için zorlu geçtiğini belirterek icraların durdurulması, kredi faizlerinin silinmesi ve borçların ötelenmesi yönünde hükümete çağrıda bulundu.