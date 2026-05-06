Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Haziran 2000'de öldürülen Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, ağabeyi İlker Tuğaltay ve ailenin avukatlarını bakanlıkta ağırladı. Görüşmede, cinayetin aydınlatılması için atılacak yeni somut adımlar paylaşıldı.

Bakan Gürlek, cinayeti çözmenin devletin temel bir sorumluluğu olduğunu vurguladı. Geçmişte toplanmayan delillerin günümüz teknolojisiyle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Gürlek, failin mutlaka bulunması için çalışmaların derinleştirileceğini aktardı.

FETHİ KABİR VE DNA TESTİ SÜRECİ BAŞLIYOR

Soruşturma kapsamında, ailenin talebi doğrultusunda hayatını kaybeden 4 şüpheli hakkında Başsavcılık tarafından fethi kabir işlemi yapılması uygun bulundu. Ayrıca, olay günü binaya sonradan girdiği belirlenen 12 kişinin DNA incelemesinin yapılacağı bildirildi. O dönem görev yapan cinayet bürosu ekipleriyle de yeniden görüşülerek ellerinde farklı bulguların olup olmadığı soruşturma makamlarınca değerlendirilecek.

YENİ BİRİM ALANYA DAHİL TÜM ÜLKEYE EMSAL OLACAK

Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı, bu dosyayı teknik ve koordinasyon açısından incelemeye aldı. Gürlek, bu birimin doğrudan soruşturma yürütmediğini ancak devletin teknik imkanlarını savcıların kullanımına sunduğunu belirtti. Yeni dairenin çalışmaları, Antalya ve Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği geçmiş yıllara ait diğer faili meçhul dosyaların çözümü açısından önemli bir muhtemel etki ve emsal barındırıyor.

Görüşmenin sonunda anne Gülnur Saygı Tuğaltay, yıllardır yetkililere ulaşmaya çalıştığını belirterek Bakan Gürlek'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Aile üyeleri ve avukatlar ayrıca, dava süreciyle bağlantılı olarak sosyal medyada maruz kaldıkları hakaret içerikli paylaşımlardan duydukları rahatsızlığı da resmi makamlara iletti.