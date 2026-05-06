Alanya'da gece saatlerinde yaşanan silahlı kavga, şehir merkezinde kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, hem bölgedeki güvenlik hem de gece saatlerinde açık işletmeler açısından dikkat çekti.

OLAY GECE 23.30 SIRALARINDA YAŞANDI

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. ile Ö.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini şiddete bıraktı.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

İddiaya göre M.A., yanında bulunan silahla Ö.A.’ya ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan Ö.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olay yerinden kaçan M.A.’nın yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

MERKEZDE YAŞANAN OLAY DİKKAT ÇEKTİ

Alanya’nın en işlek noktalarından biri olan bölgede yaşanan olay, özellikle gece saatlerinde güvenlik önlemleri konusunu yeniden gündeme getirdi. Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kent merkezindeki benzer olaylara karşı denetimlerin artırılması bekleniyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.