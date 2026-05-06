Sağlık Bakanlığı desteğiyle hazırlanan 41 maddelik yeni tütün yasa taslağı, önümüzdeki günlerde TBMM gündemine taşınmaya hazırlanıyor. Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre, taslak kapsamında 2040 yılına kadar tütün üretiminin, satışının ve tüketiminin tamamen sona erdirilmesi hedefleniyor. Tasarı, yeme içme sektörüne yönelik getirdiği katı kurallarla şimdiden dikkat çekiyor.

KAFE VE RESTORANLARA YÜZDE 10 SINIRI

Yeni düzenleme yasalaşırsa, restoran, kafe ve pastane gibi mekanların açık alanlarında sigara içilmesi mevcut haliyle sona erecek. İşletmeler, yalnızca toplam alanlarının yüzde 10'u büyüklüğünde özel içme alanları oluşturabilecek. Bu özel alanlara garsonlar giremeyecek ve içeride hiçbir yiyecek veya içecek servisi yapılamayacak. Uygulama ile pasif içiciliğin sıfır noktasına çekilmesi amaçlanıyor.

NAKİT SATIŞ KALKIYOR VE AĞIR CEZALAR GELİYOR

Çocukların erişimini önlemek ve kayıt dışılığı bitirmek için tütün ürünlerinin satışında nakit ödeme dönemi kapanıyor. Satışlar sadece kimlik ve yaş doğrulaması yapan sistemler veya kredi kartı gibi dijital ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilecek. 1 Ocak 2040 itibarıyla ise elektronik sigaralar dahil tüm tütün ürünlerinin ticareti tamamen yasaklanacak. Bu tarihten sonra ticaret yapmaya devam eden kişilere 1 milyon ile 5 milyon TL arasında adli para cezası verilecek.

YASAKLARA UYMAYANLARA YAPTIRIMLAR

Taslakta yer alan yaptırımlara göre, çocuklara tütün ürünü satanlar bir yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Yasaklı alanlarda tütün kullanan vatandaşlara 5 bin TL idari para cezası kesilecek. Kurallara uymayan işletmeler ise 50 bin TL'den başlayan cezalar ve kademeli kapatma yaptırımlarıyla karşılaşacak. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Toker Ergüder, dünya genelinde belirli doğum tarihlerine göre satış yasaklarının devreye girdiğini belirtirken, Prof. Dr. Nazmi Bilir ise mevcut kanunların kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

ALANYA İŞLETMELERİ İÇİN OLASI ETKİLER

Düzenlemenin meclisten geçmesi halinde, turizm ve hizmet sektörünün yoğun olduğu Alanya'daki yeme içme mekanlarının fiziki alanlarında ciddi değişikliklere gitmesi gerekecek. Özellikle sahil bandı ve ilçe merkezindeki kafe ile restoranların, yüzde 10'luk özel alan kuralına uyum sağlamak için mimari düzenleme yapması muhtemel görünüyor. Servis yasağı kuralının, turizm sezonunda işletme işleyişine olası yansımaları bölge esnafı tarafından kamuoyu nezdinde yakından takip ediliyor.