Antalya’da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı ile ilgili başlatılan soruşturma kısa sürede sonuç verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen çalışmalar sonucunda bir cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Süreçte başsavcılıklar ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon dikkat çekti.

KAYIP BAŞVURUSUYLA SÜREÇ BAŞLADI

Genç kadından gece saatlerinden sonra haber alınamaması üzerine babası Yunus Yapıcı, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başvurunun ardından emniyet ve jandarma ekipleri hızlı şekilde çalışma başlattı. İlk bulgular, Yapıcı’nın gece saatlerinde Kepez’de bir mekânda bulunduğunu ortaya koydu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüphelilerin ifadeleri ile saha bulguları arasında uyuşmazlıklar tespit edildi. Bu durum üzerine incelemeler derinleştirildi. Ailenin de sürece aktif şekilde katkı sunduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER FARKLI İLLERDE YAKALANDI

Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadesiyle olayın Burdur’daki bir alanda gerçekleştiği değerlendirildi. Yapılan aramalarda bazı bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüpheli İstanbul’da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA BURDUR’DA YÜRÜTÜLECEK

Olay yerinin Burdur sınırlarında bulunması nedeniyle dosyanın Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği öğrenildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ve delillerin titizlikle incelendiği bildirildi.

BAKAN GÜRLEK: “HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAYACAK”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, faili meçhul dosyaların aydınlatılması konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Gürlek, adalet ve güvenlik birimlerinin koordineli çalışmasıyla olayın kısa sürede çözüldüğünü ifade etti.