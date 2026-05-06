Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında konuk ettiği Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Konyaspor'un adını finale yazdırdığı bu kritik karşılaşmanın ardından, siyah-beyazlı takımın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh sosyal medya üzerinden kapsamlı bir özür mesajı yayımladı.

HAYAL KIRIKLIĞI VE ÖZÜR

Edinilen bilgilere göre, takımda 9 numaralı formayı terleten Oh, alınan mağlubiyetin herkes için ne kadar ağır bir anlam taşıdığının farkında olduğunu belirtti. Yaşananları kabullenmenin kendisi için hala çok zor olduğunu aktaran oyuncu, şampiyonluk hayalinin sadece kendisine değil, tüm taraftarlara ait olduğunu vurguladı. Güney Koreli futbolcu, ilk günden beri tek hedefinin bu forma altında taraftarları gururlandırmak olduğunu ifade etti.

SAVAŞMAYI ASLA BIRAKMAYACAĞIM

Türkiye'ye büyük hedefler ve hırslarla geldiğini hatırlatan Oh, Beşiktaş forması giymenin büyük bir onur olduğu kadar ağır bir sorumluluk da getirdiğini dile getirdi. Futbolun sadece zaferlerden ibaret olmadığını belirten oyuncu, başarısızlıklardan ders çıkararak daha güçlü döneceklerine inandığını kaydetti. Oh, kulübe kupalar kazandırana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğinin sözünü vererek taraftarlara destekleri için teşekkür etti.

ALANYA'DAKİ TARAFTARLARIN DA GÜNDEMİNDE

Ülke genelinde olduğu gibi Alanya'daki Beşiktaş taraftarları ve sporseverler tarafından da yakından takip edilen kupa vedası, yerel spor kamuoyunda da geniş yankı buldu. Turizm kentindeki futbolseverler, kupa heyecanının ardından takımların ligdeki motivasyonlarının nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Zor günlerde kenetlenmenin önemine işaret eden bu açıklama, sporun duygusal yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.