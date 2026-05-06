ODASINDAN ÇIKMAYINCA ŞÜPHELENİLDİ
Alanya Cikcilli Mahallesi’nde hostelde sır ölüm olayı bugün öğleden sonra ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre 58 yaşındaki Vecdi Şimşek, kaldığı odadan uzun süre çıkmayınca işletme çalışanları durumdan şüphelendi.
PERSONEL KAPIYI AÇTI, YERDE BULDU
Odaya giren hostel personeli, Şimşek’i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Bunun üzerine saat kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.
EKİPLER ÖLÜMÜ DOĞRULADI
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Şimşek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.