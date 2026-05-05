2026 il içi öğretmen yer değiştirme sürecinde başvurular 4-6 Mayıs arasında alınacak. Atamalar 11 Mayıs’ta hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

BAŞVURULAR 6 MAYIS’TA SONA ERİYOR

2026 il içi öğretmen atamaları için süreç başladı. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre kadrolu öğretmenler, 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında görev yaptıkları ildeki eğitim kurumları arasından tercih yapabilecek.

Öğretmenler, il içinde en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilecek. Başvuru süresinin kısa olması nedeniyle işlemlerin 6 Mayıs mesai bitimine kadar tamamlanması gerekiyor.

ATAMA SONUÇLARI 11 MAYIS’TA AÇIKLANACAK

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme atama sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların aynı gün personel.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Atamalar, öğretmenlerin tercihleri, alan bazlı ihtiyaç durumu ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacak.

HİZMET PUANI EŞİT OLURSA NE OLACAK?

Hizmet puanının eşit olması halinde önce öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olan adaya öncelik verilecek. Eşitlik sürerse öğretmenliğe daha önce başlayan aday öne geçecek.

Bu iki ölçüte rağmen eşitlik bozulmazsa yerleştirme bilgisayar kurası ile belirlenecek.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER İÇİN SIRA SİSTEMİ

Tercihlerine rağmen ataması yapılmayan öğretmenler için sıra sistemi uygulanacak. Öğretmenler isterse ilk iki tercihinde yer alan okullar için hizmet puanına göre sıraya alınacak.

Bu uygulama, boşalacak kadrolar için öğretmenlere yeni bir yer değiştirme imkânı sağlayacak. MEB’in 2026 takvimine göre il içi sıra ataması süreci yaz döneminde ayrıca çalıştırılacak.